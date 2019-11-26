Деньги есть, но вы держитесь. Директор «Ленфильма» отчитался перед коллективом

На фоне шумихи вокруг обращения петербургского Союза кинематографистов к Путину с просьбой сменить директора «Ленфильма» и пригласить для его проверки Счетную палату, Эдуард Пичугин провел сбор коллектива. Встреча растянулась на два часа, в ходе которых он вспоминал «запах мандарина» от первого нового года на киностудии, балкон Полтавченко и «Аврору» - причем не кинотеатр, а крейсер. Под конец собравшимся показали письмо, которое никому не отправят.

Эдуард Пичугин, директор «Ленфильма» / автор фото — Алина Циопа / «Фонтанка.ру»

В зале кинотеатра киностудии 25-го ноября собралось человек 70 с небольшим — то есть, примерно треть коллектива. Оппозиция, а именно те самые члены союза, взывавшие на прошлой неделе к гаранту Конституции, на встречу не пришли. Глава ленфильмовского профсоюза Елизавета Пахомова сказала вступительное слово, предварив часовую речь Пичугина — и стало ясно, что собрание проводится не для того, чтобы ответить на вопросы «чужих», а чтобы успокоить «своих».

Из речи директора «Фонтанка» узнала, что звонок нашего корреспондента сразу после скандального собрания застал директора студии врасплох: тот не понял, с чего вдруг Сергей Снежкин (председатель петербургского отделения союза), который был его другом, все это затеял. Тучи сгущались постепенно.

«Потом уже в пятницу прихожу на работу, и мне наши охранники, уборщицы, помощники говорят: «Эдуард Анатольевич, вы держитесь», – вспомнил Пичугин. – Я думаю: «Как же так, а чего держаться-то? Что такое?» И поэтому возникло решение в понедельник всех собрать, встретиться и проговорить. Потому что здоровье коллектива — это очень важно».

В ходе презентации Эдуард Пичугин вспоминал «тот запах мандаринов», когда на разваливающейся киностудии отмечали первый для него новый год. Как вставали вопросы о приватизации, но студию удалось сохранить и возобновить производство — потому что иначе было нельзя: «Ленфильм» для Петербурга – это «нестираемый бренд», «как Зенит», а для иностранцев достопримечательность «на уровне Авроры».





Фоном шли презентационные слайды с цифрами — о модернизации. Из них аудитория узнавала, например, что из полуторамиллиардного кредита 956,5 миллиона рублей были потрачены на приобретение новейшего кинооборудования, оборудование комплекса постпродакшен, камер, оптики, осветительного оборудования, спецтранспорта и прочего; а еще 529,5 миллиона — на ремонтные работы кинопроизводственных зданий и сооружений. Что работа складов операторской техники и реквизита стала круглосуточной, создан культурно-выставочный центр, идет собственное производство, а с 2012 года выручка «Ленфильма» увеличилась более чем в три раза. Что ежегодно киностудия представляет кинопроизводственные услуги более 200 кино и телепроектам, а павильоны востребованы для съемок музыкальных клипов и рекламы — чего тоже не нужно стесняться, ибо это позволяет платить за коммунальные услуги (тут Пичугин привел в пример вышедший на днях клип лидера группы «Раммштайн» со Светланой Лободой). Что на кинопроизводственной базе «Ленфильма» были снятые многие известные фильмы, включая «28 панфиловцев», «Матильда», «Довлатов», «Гоголь», «Елки 5» и так далее, а среди иностранных проектов, которые компания обслуживала, – «Война и мир» Би-би-си и «Нуриев».

Вспомнил директор студии и то, как Георгий Полтавченко — тогда еще губернатор, – проживая в квартире с балконом, выходящим на двор Ленфильма, расстраивался из-за состояния киностудии, а потом с удивлением для себя открыл, что та возрождается. И что никогда перед визитом первых лиц на студии не строилось «потемкинских деревень» и не настилалось ковров: где успели сделать ремонт – там он есть, где пока не было возможности провести — там нет.

«У нас чуть ли не самая низкая зарплата по отрасли, – признал Пичугин. – Ну а как? Как можем! Приходим все на работу, вовремя, и работаем. Вот так пока. Это не значит, что так хорошо и должно быть. Мы смотрим вперед. Сегодня лучше, чем было несколько лет назад. А завтра будет гораздо лучше. Это и есть то, над чем мы работаем каждый день, независимо от того, что кто-то говорит. Я всем предлагал — приходите на «Ленфильм», посмотрите: есть неотремонтированные уголки, действительно, есть. Мы постарались отремонтировать и сделать современным то, что востребовано и за что могут платить деньги, – за аренду: это наши павильоны, техника, оборудование. А коридоры — как в том анекдоте: чистенько, но бедненько. Ну, как есть, пока так. Как можем».

Чтобы совсем уж впечатлить зрителей, Пичугин поделился сокровенным: показал тизер нового фильма «Этаж» с Сергеем Шнуровым и обещал через пару дней провести на киностудии закрытый показ уже готовой картины — для своих. А затем и показал фрагмент ленты с Сергеем Безруковым и Федором Бондарчуком «Учености плоды».

Но едва ли не самое важное последовало ближе к концу речи. Эдуард Пичугин объяснил, что ни при каком раскладе не мог потратить деньги как-то не так: он имеет полномочия распоряжаться только относительно небольшими суммами — все остальное решает совет директоров киностудии, в который до нынешнего лета входил и главный его оппонент Сергей Снежкин.

«У меня как у директора киностудии полномочия – в объеме 100 тысяч рублей, – объяснил Пичугин. – Это то, что я могу принять своим решением, и за это должен отвечать. Потом идет три аудита обязательных. Остальное — любой другой вопрос: договор, контракт, как кредит брать, на что тратить деньги — все принимал совет директоров, акционеры. И что касается кредита — так министерство культуры проверяло каждый договор, который подписывался и передавался в банк. Естественно, затем есть надзорные органы, аудит: что и зачем приобреталось, почему. А после этого еще все было проверено в том числе Счетной палатой России. Кстати, может быть, благодаря всему этому, и нет нарушений. Если бы не такой системный контроль, можно было бы не специально ошибиться, а здесь это просто невозможно. И я этому даже благодарен».

Резюме под выступлением вновь подвела глава Елизавета Пахомова, многолетняя заведующая цехом подготовки съемок.





«Конечно, если бы такой разговор, как сегодня, состоялся буквально несколькими днями раньше, по-другому бы сложились обстоятельства в другом месте — я имею в виду Союз кинематографистов, – предположила она. – Потому что та информация, которая прозвучала сегодня, и такой нелицеприятный разговор, когда генеральный директор говорит, что не все сделано, и зарплата небольшая, и другие есть у нас проблемы, и их много, – это важно. Но при этом мы с вами как никто знаем: мы каждый день за эти деньги приходим сюда с радостью и удовольствием. У нас чисто, тепло, светло, мы рады видеть друг друга. Таких, как я, – половина в зале».

В конце речи главы профсоюза на экране появился текст открытого письма в поддержку директора. В нем говорилось, что «Пичугин успешно отстаивает интересы студии и коллектива перед органами власти и кредиторами, контролирующими структурами и иностранными партнерами, кинопрокатчиками и мастерами киноиндустрии». «Мы ценим его деловые качества и решительность в сбережении старейшей кинофабрики страны», – стояло перед подписью «принято на общем собрании 25.11.2019». После заданного вопроса «Поддерживаем?» зал отреагировал аплодисментами. Впрочем, как позднее переспросила «Фонтанка», это письмо, в отличие от письма петербургского Союза кинематографистов, никуда отправлять не будут.

По окончании встречи, не получив ответа на вопрос, почему же не пришли противники действующего руководства, «Фонтанка» созвонилась с Сергеем Снежкиным. Тот сказал, что впервые слышит о прошедшем на киностудии собрании и приглашения туда не получал, интервью по телефону не дает, а встретиться лично не может.

«Я единственное могу вам сказать — я это своим ученикам говорю и повторяю все время: все книжки давно написаны, надо их перечитывать, – сказал он. – Все то, что происходит, мной, например, и моими коллегами, людьми моего возраста и моей профессии, давно прочитано, поэтому особого интереса не вызывает. Могу даже назвать авторов: это Салтыков-Щедрин, Сухово-Кобылин, великие Ильф и Петров. И вообще была фамилия такая — Хлестаков. Она стала нарицательной в нашей стране. Это Гоголь. Вот, собственно, такая печальная история».

На вопрос «Фонтанки» о том, было ли собрание Союза кинематографистов в курсе, что Владимир Путин уже принял решение поддержать киностудию, и ее дефолта не будет, Снежкин ответил, что «естественно, живет в этом мире и все знает».

«И даже больше, чем знают некоторые, – заинтриговал он. – Именно поэтому и напоминаю: Союз кинематографистов города Санкт-Петербурга насчитывает почти 800 человек. Из них половина так или иначе связаны с Ленфильмом – работало, работает, намеревается работать».

Но, возможно, главной частью ответа были его последние слова: «Я пришел на эту студию в 1981 году по распределению Госкино СССР и являюсь режиссером-постановщиком высшей категории, которая была присвоена мне при Советской власти. А Пичугин пришел на эту студию всего лишь 7 лет назад. Вот и все».

Напомним, в начале сентября глава совета директоров киностудии Федор Бондарчук по совету главы ВТБ Андрея Костина обратился за помощью к Владимиру Путину с просьбой помочь «Ленфильму» расплатиться за кредит. В начале ноября стали известны детали последовавшего от президента решения и итогов межведомственного совещания. Банк ВТБ получил рекомендацию предоставить рассрочку по кредиту, городские власти — помочь с переоформлением непрофильного участка для его продажи, а федеральное правительство — выделить субсидию.

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»