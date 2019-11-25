Россияне стали реже делиться интимными фото в Интернете. Откровенного контента по-прежнему не стесняются 41% пользователей

41% россиян делятся в Интернете интимными фото и видео. Результаты опроса 2200 пользователей Рунета 25 ноября публикует международная антивирусная компания ESET.

В последний раз подобное исследование компания проводила в 2015 году — тогда 53% россиян признались, что обмениваются в Интернете откровенным контентом. «Судя по всему, за минувшие годы пользователи стали больше беспокоиться о сохранности приватных данных», – уточнили в ESET.

8% опрошенных признались, что лично сталкивались с утечкой приватных фотографий. 43% заявили, что подобным контентом не делятся ни с кем. При этом 45% уверяют, что вовсе не хранят приватную информацию, 16% для защиты пользуются антивирусом, 11% прибегают к продвинутому шифрованию. А 33% опрошенных, по их мнению, нечего скрывать, так что о безопасности они не беспокоятся.

«Пользователи находятся в зоне риска не только во время передачи личных материалов, но и просто храня их на незащищенных устройствах. В случае кибератаки данные могут быть зашифрованы, переданы злоумышленнику или даже слиты в сеть. К примеру, в августе 2019 года ESET обнаружила вредонос, который ищет в запущенных приложениях и открытых вкладках браузера ключевые слова, связанные с порнографией. Обнаружив искомое, программа начинала запись экрана, а затем отправляла ее злоумышленникам вместе с личными данными жертвы», – подчеркнули в ESET.



