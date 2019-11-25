Учёные выяснили, что секс улучшает память. По крайней мере, у мух-дрозофил

Спаривание улучшает долговременную память мух-дрозофил. Белок из семенной жидкости воздействует на нейроны самки, усиливая их активность. К такому выводы пришли учёные из парижского Института наук и гуманитарных исследований, пишет «N+1» 25 ноября.

На мухах провели стандартный эксперимент по выработке избегающего поведения. Им предлагали определенный запах, затем воздействовали на насекомых током. В итоге дрозофилы должны были выбраться из лабиринта, где часть ветвей содержала запах-стимул, а другая не пахла ничем. После спаривания мухи в два раза лучше справлялись с этой задачей.

На поведение самок оказывал влияние семенной белок SP. Тех, кого скрестили с самцами-мутантами, сперма которых была лишена SP, показали такой же результат, как и неспаривавшиеся самки.

Авторы работы полагают, что хорошая память на запахи может иметь важное адаптивное значение для беременных мух — например, она позволяет им аккуратнее выбрать место для кладки, чтобы рядом не было врага или какого-нибудь ядовитого вещества.



