Uber опять выгнали из Лондона. На этот раз из-за фотографий

Лицензия Uber на работу в Лондоне опять была приостановлена. Причиной власти города назвали «постоянные проблемы с безопасностью». На этот раз беспокойство чиновников вызвало программное обеспечение, которым пользуются водители компании.

Как обнаружили контролеры из государственной компании Transport of London (TofL), заведующей лицензированием такси, программное обеспечение, которым пользуются водители Uber, позволяет неавторизированному пользователю подгружать свою фотографию в профили водителей, сообщает 25 ноября Automotive News Europe. Это означает, что любой человек может выдавать себя за водителя Uber, что, по мнению TofL, теоретически подвергло опасности как минимум 14 000 пассажиров.

Противостояние лондонских властей и американской компании длится уже не первый год, и лицензию у Uber уже отзывали. Компания с частью претензий соглашалась и получала испытательный срок, и даже уверяла, что все указанные чиновниками недостатки устранены.

В частности, Uber заявляет, что за последние несколько месяцев проверил всех своих водителей, работающих в Лондоне. Также была установлена более надежная система проверки водителей и подтверждения их квалификации. Более того, компания намерена в ближайшее время ввести биометрическую идентификацию для доступа к программному обеспечению, вызывающему претензии TofL.

Однако полноценную лицензию американскому такси TofL так и не вернула. Отчасти это можно объяснить въедливостью британских бюрократов, но не стоит сбрасывать со счетов и давление на власти со стороны «родных» лондонских таксистов – как компаний, так и частников. Профессиональное сообщество водителей такси в Лондоне чрезвычайно сильно и влиятельно, и скорее всего, власти не хотят ссориться со «своими» из-за почти что «чужих».



