Под Петербургом «Рено» насмерть сбил пешехода

Смертельная авария произошла во Всеволожском районе Ленобласти вечером 25 ноября. После столкновения с транспортом погиб пешеход.

Как сообщает «Дорожный инспектор», около 18.20 на 4 км трассы «Новое Токсово — Скотное — Керро» автомобиль «Рено» сбил пешехода. Мужчина пытался перебежать проезжую часть в неположенном месте. 58-летний пострадавший от полученных травм скончался на месте.

По данным «Фонтанки», «Рено» принадлежит 39-летнему жителю Нового Девяткино. В 2019 году за машиной числится четыре штрафа.



