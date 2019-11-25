Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

-1°C
/ Завтра: +0
$ 63.76р
70.31р
01:47 26.11.2019
Расширенный поиск

Авто
26.11.2019 00:27
Печать

Кроссоверы теряют популярность, заключили аналитики. Пока у молодежи

Глава американского отделения Volkswagen считает, что доминирующие сейчас на рынке кроссоверы вскоре потеряют популярность и им на смену придет что-то другое. Молодое поколение уже начинает отказываться от внедорожников, однако до сих пор непонятно, что придет им на смену.

Генеральный директор Volkswagen Group of America Скотт Кео заявил СМИ, что именно молодежь возглавляет этот, как он выразился, «бунт» против кроссоверов, пишет 25 ноября The Drive. Внедорожники и паркетники ждет та же участь, что и универсалы, минивэны и микроавтобусы, – в свое время все они были «в моде», которая со временем сошла на нет.

Попытка предугадать вкусы следующего поколения – непростая задача для такой глобальной компании, как Volkswagen. На фоне замедления роста доходов и одновременного роста цен на новые автомобили молодежь начинает обращаться ко вторичному рынку, причем гораздо активнее, чем предыдущие поколения.

«Мода» на подержанные авто для производителей означает одно – потерю доходов. Одновременно бурно развиваются альтернативные способы «не-владения» автомобилями, такие как каршеринг и подписки, а это также значит, что покупать новые автомобили молодежь будет еще меньше. В таких условиях чрезвычайно важно уже сейчас выбрать правильную стратегию, особенно для второй по величине мировой автомобильный компании, каковой является Volkswagen.


В этой связи вспоминается исследование, недавно проведенное среди молодых водителей японской компанией Nissan. Японцы неожиданно выяснили, что молодежь в гораздо большей степени отдает предпочтение седанам, чем поколение «бэби-бумеров» или Generation-X (то есть люди, родившиеся в 60-80-е годы прошлого века). Означает ли это, что в ближайшее время нас ждет полноценный возврат седанов, или вместо этого появится что-то еще, пока предположить сложно.

Именно поэтому большинство основных игроков на автомобильном рынке, и Volkswagen в их числе, пытаются внедрять модульные платформы, позволяющие строить из одинаковых компонентов любые автомобили – от кроссоверов до седанов. Можно, конечно, сетовать на то, что таким образом уменьшается вероятность появления свежих идей и неожиданных конструкций, но у корпораций свои законы – оптимизировать расходы и максимизировать доходы.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      25.11.2019 18:03

      ЮИТ вывел на рынок шестую очередь жилого комплекса «Новоорловский»

      Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» открыла продажи квартир в шестой очереди ЖК комфорт-класса «Новоорловский» в Приморском районе.
      Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
      25.11.2019 17:22

      Группа «Эталон» презентовала виртуальный тур с интерьерами будущего

      В конце недели в интерактивном офисе продаж флагманского проекта Группы «Эталон» – ЖК «Петровская Доминанта» – состоялась презентация виртуального тура с фэшн-интерьерами от MAX FABRIQUE, разработанными в партнерстве с Corian. Проект квартиры, который опережает время, представил автор и шеф-дизайнер MAX FABRIQUE – Макс Марка.
      фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
      25.11.2019 16:06

      Паркинги популярны: машино-места приобретает треть покупателей квартир

      Каждый третий владелец элитного жилья покупает паркинг. В проектах бизнес-класса машино-место приобретает каждый восьмой, а жилых комплексах сегмента «масс-маркет» — каждый одиннадцатый. Об этом сообщил Консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость».
      предоставлено пресс-службой Альфа-Банк
      25.11.2019 15:18

      Альфа-Банк сэкономит 29 тонн бумаги в год

      Теперь карты Альфа-Банка доставляются в новой экологичной упаковке, использование которой позволит ежегодно экономить 29 тонн бумаги. В следующем году Альфа-Банк планирует доставить клиентам около 1 млн карт.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      25.11.2019 14:01

      Банк «Санкт-Петербург» и МФЦ расширяют сеть центров для получения госуслуг предпринимателями

      Банк «Санкт-Петербург» при поддержке Правительства Санкт-Петербурга открыли пятый Центр оказания госуслуг для бизнеса.
      ГК «КВС»
      25.11.2019 11:49

      В ЖК «Континенты» появилась возможность покупки квартир с помощью соцвыплат

      Дома I очереди ЖК «Континенты» от Группы компаний «КВС» подтвердили степень строительной готовности 70%. Это дает возможность расширить перечень способов оплаты. Теперь квартиры в жилом комплексе можно приобрести при помощи социальных выплат, например, жилищных сертификатов.
      АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
      25.11.2019 11:21

      ЮИТ сдал первую очередь жилого комплекса TARMO около метро «Черная речка»

      Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» получила разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди жилого комплекса TARMO.
      Setl Group
      22.11.2019 15:24

      «Петербургская Недвижимость» предлагает инвесторам новые коммерческие помещения в Красносельском районе

      Компания открыла продажу коммерческих помещений в популярном квартале «Солнечный город», в корпусе 10.2. На выбор представлено 14 вариантов удобных и функциональных планировок. Стартовая цена — от 10,3 млн рублей.
      СРО А «Объединение строителей СПб»
      22.11.2019 15:07

      В Санкт-Петербурге состоялась Окружная конференция членов НОСТРОЙ

      В Петербурге сегодня состоялась Окружная конференция членов Ассоциации «Национальное объединение строителей». В мероприятии под руководством координатора НОСТРОЙ по г. Санкт-Петербургу Александра Вахмистрова приняли участие руководители и представители 15 из 19 саморегулируемых организаций города.
      ГК «Ленстройтрест»
      22.11.2019 14:55

      Проекты ГК «Ленстройтрест» номинированы на премию «КАИССА»

      Два проекта застройщика «Ленстройтрест» стали номинантами XXV юбилейной премии в сфере недвижимости «КАИССА».
      22.11.2019 14:54

      «Алмаз – Антей» поддержит школьников на Всероссийском форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»

      «Алмаз – Антей» примет участие во Всероссийском форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ», который пройдет с 23 по 26 ноября 2019 года в г. Ярославле.
      фото предоставлено компанией SPOT
      22.11.2019 10:13

      Сеть автосервисов SPOT предлагает купить франшизу

      Сеть СТО по замене масла SPOT открывает продажу франшизы. Франчайзи получит испытанную бизнес-модель, доступ к ERP-системе и другую поддержку. На основании финансовой модели, по расчётам и опыту SPOT, на третий год работы ежемесячная прибыль может составить свыше 1млн рублей, предполагаемый срок окупаемости вложений 15 месяцев.