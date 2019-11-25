Кроссоверы теряют популярность, заключили аналитики. Пока у молодежи

Глава американского отделения Volkswagen считает, что доминирующие сейчас на рынке кроссоверы вскоре потеряют популярность и им на смену придет что-то другое. Молодое поколение уже начинает отказываться от внедорожников, однако до сих пор непонятно, что придет им на смену.

Генеральный директор Volkswagen Group of America Скотт Кео заявил СМИ, что именно молодежь возглавляет этот, как он выразился, «бунт» против кроссоверов, пишет 25 ноября The Drive. Внедорожники и паркетники ждет та же участь, что и универсалы, минивэны и микроавтобусы, – в свое время все они были «в моде», которая со временем сошла на нет.

Попытка предугадать вкусы следующего поколения – непростая задача для такой глобальной компании, как Volkswagen. На фоне замедления роста доходов и одновременного роста цен на новые автомобили молодежь начинает обращаться ко вторичному рынку, причем гораздо активнее, чем предыдущие поколения.

«Мода» на подержанные авто для производителей означает одно – потерю доходов. Одновременно бурно развиваются альтернативные способы «не-владения» автомобилями, такие как каршеринг и подписки, а это также значит, что покупать новые автомобили молодежь будет еще меньше. В таких условиях чрезвычайно важно уже сейчас выбрать правильную стратегию, особенно для второй по величине мировой автомобильный компании, каковой является Volkswagen.





В этой связи вспоминается исследование, недавно проведенное среди молодых водителей японской компанией Nissan. Японцы неожиданно выяснили, что молодежь в гораздо большей степени отдает предпочтение седанам, чем поколение «бэби-бумеров» или Generation-X (то есть люди, родившиеся в 60-80-е годы прошлого века). Означает ли это, что в ближайшее время нас ждет полноценный возврат седанов, или вместо этого появится что-то еще, пока предположить сложно.

Именно поэтому большинство основных игроков на автомобильном рынке, и Volkswagen в их числе, пытаются внедрять модульные платформы, позволяющие строить из одинаковых компонентов любые автомобили – от кроссоверов до седанов. Можно, конечно, сетовать на то, что таким образом уменьшается вероятность появления свежих идей и неожиданных конструкций, но у корпораций свои законы – оптимизировать расходы и максимизировать доходы.