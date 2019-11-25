Зеленский попросил Путина вернуть оборудование с украинских кораблей. Кремль об этом умолчал

Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом 25 ноября вечером сообщается на сайте Кремля.

Российские власти уточнили, что речь шла о передаче военных кораблей, «которые были задействованы Киевом в ходе провокации в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года». В подробности в Кремле решили не вдаваться. Офис Зеленского сообщает, что украинский президент потребовал вернуть все вооружение и оборудование, которые якобы пропали с кораблей, задержанных в Керченском проливе.

Кроме того, говорили президенты и о газе — в том числе, о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок российского газа на Украину. Правда, тут в подробности решили не вдаваться представители как Путина, так и Зеленского.



