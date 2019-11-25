Экс-главу Коми госпитализировали из СИЗО. СМИ пишут о «критическом состоянии»

Бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера доставили из столичного СИЗО «Лефортово» в реанимацию с подозрением на острый сердечный приступ. Первым об этом 25 ноября сообщило информационное агентство БНК.

По данным издания, госпитализация якобы прошла еще 20 ноября, приче Гайзера якобы повезли не в специальную больницу для заключенных под стражу, а в ближайшую – «из-за опасения за жизнь пациента». «Сотрудники СИЗО «Лефортово» проявили высокий профессионализм в сложившейся ситуации», – подчеркнула защитник Гайзера Дарья Евменина. От более подробных комментариев она отказалась.

Факт госпитализации подтвердил источник РИА «Новости», однако собеседник информагентства заверил, что «ничего экстренного с ним (Гайзером — прим. ред.) не случилось».

Напомним, в июне 2019 года Вячеслав Гайзер получил 11 лет колонии строгого режима. Суд признал его виновным в мошенничестве и получении взяток.



