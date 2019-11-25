Происшествия
Экс-главу Коми госпитализировали из СИЗО. СМИ пишут о «критическом состоянии»
Бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера доставили из столичного СИЗО «Лефортово» в реанимацию с подозрением на острый сердечный приступ. Первым об этом 25 ноября сообщило информационное агентство БНК.
По данным издания, госпитализация якобы прошла еще 20 ноября, приче Гайзера якобы повезли не в специальную больницу для заключенных под стражу, а в ближайшую – «из-за опасения за жизнь пациента». «Сотрудники СИЗО «Лефортово» проявили высокий профессионализм в сложившейся ситуации», – подчеркнула защитник Гайзера Дарья Евменина. От более подробных комментариев она отказалась.
Факт госпитализации подтвердил источник РИА «Новости», однако собеседник информагентства заверил, что «ничего экстренного с ним (Гайзером — прим. ред.) не случилось».
Напомним, в июне 2019 года Вячеслав Гайзер получил 11 лет колонии строгого режима. Суд признал его виновным в мошенничестве и получении взяток.
Справка:
Напомним, что Гайзер стал третьим главой Республики Коми 15 января 2010 года и руководил регионом почти пять лет. До этого он успел побыть врио и министром финансов. В сентябре 2015 года в отношении главы региона и его соратников было возбуждено уголовное дело по статьям 210 (преступное сообщество) и 159 (мошенничество) УК РФ. 30 сентября его полномочия были прекращены «в связи с утратой доверия» президента Владимира Путина. По версии следователей, за 10 лет преступная группа смогла завладеть республиканским имуществом, например, 100% акций ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» и ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов республики Коми». Ущерб от их деятельности составил несколько миллиардов рублей.