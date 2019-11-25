Опять без Олимпиады. Комитет ВАДА рекомендовал отстранить Россию на четыре года от соревнований

Комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по соответствию рекомендовал исполкому отстранить российских спортсменов от международных соревнований на четыре года. Об этом в понедельник, 25 ноября, пишет The New York Times.

Исполком WADA, на котором будет рассмотрена рекомендация, состоится 9 декабря.

Напомним, что такая ситуация возникла после того, как специалисты ВАДА обнаружили изменения в базе данных московской антидопинговой лаборатории, которую передала российская сторона. Международные эксперты подозревают, что изменения были внесены специально, чтобы защитить нарушивших антидопинговые правила спортсменов, в настоящее время занимающих высокопоставленные посты.



