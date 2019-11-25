Авария остановила трамваи на Энгельса. На путях застряла полицейская «Лада»

Авария с машиной полиции произошла в Выборгском районе Петербурга вечером 25 ноября. О ДТП на проспекте Энгельса рассказали очевидцы в социальных сетях около 21.00.

На опубликованных снимках запечатлены столкнувшиеся «Рено Логан» и полицейский ВАЗ. Оба автомобиля перегородили трамвайные пути. По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал.

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», движение по проспекту Энгельса затруднено от улицы Манчестерской до Рашетова.



