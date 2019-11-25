СКА одержал шестую победу подряд. На этот раз разгромили китайцев

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против китайского «Куньлуня» в понедельник, 25 ноября, в Петербурге. Армейцы выиграли со счетом 4:1.

В составе победителей отличились Артем Зуб (3 минута), Антон Бурдасов (26), Кирилл Марченко (26) и Йоонас Кемппайнен (49). У китайского клуба шайбу забросил Спенсер Фу (2).

Благодаря этой победе СКА набрал 42 очка и занимает второе место в Западной конференции. У «Куньлуня» 31 очко и десятое место на Востоке. Следующий матч СКА проведёт 27 ноября против ХК «Сочи».



