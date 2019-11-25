«Мы можем оказаться в цифровой антиутопии». Создатель Всемирной паутины рассказал, как спасти Интернет от фейков и политики

План по спасению интернета от политических манипуляций и фейковых новостей представил один из создателей Всемирной паутины (World Wide Web) Тим Бернерс-Ли. Об этом пишет The Guardian 25 ноября.

«Я думаю, что страх людей пред плохими вещами, происходящими в Интернете, постоянно растет. Если мы оставим Интернет таким, какой он есть, очень многое может пойти не так. Мы можем оказаться в цифровой антиутопии, если ничего не изменим», — отметил Бернерс-Ли.

Над проектом по защите Интернета работали 80 организаций. Он включает девять основных принципов защиты Сети — по три для правительств, компаний и частных лиц. Инициативу уже поддержали Microsoft, Google и Facebook.

План предусматривает ответственность властей за доступ каждого желающего в Интернет и за сохранение личных данных пользователей. Согласно предложенной концепции, компании должны отвечать за техническую возможнсть для выхода в онлайн для людей с ограниченными возможностями и для нацменьшинств.





Пользователям необходимо участвовать в создании «богатого и релевантного» контента, а также создавать сообщества, в которых каждый будет чувствовать себя в безопасности.