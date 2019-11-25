Центробанк пытается победить «зарплатное рабство». Перевод заработной платы в другие банки может стать бесплатным

Центробанк РФ может разрешить бесплатно переводить деньги с зарплатной карты на свои счета в других банках. Как пишут «Ведомости», об этом говорится в докладе «Подходы Банка России к развитию конкуренции на финансовом рынке», опубликованном 25 ноября.

Кроме того, ЦБ предлагает дать возможность работнику получать зарплату через Систему быстрых платежей по номеру телефона. Еще один вариант борьбы с «зарплатным рабством», который рассматривают в Банке России, – обязать работодателей предоставлять сотрудникам выбор из нескольких банков для получения зарплаты.

Отметим, закон и сейчас разрешает работникам выбирать, в какой банк им переводить зарплату. Однако на практике этот принцип реализуется далеко не всегда, подчеркнули в ЦБ. По итогам 2018 года 60% зарплатных проектов приходилось на Сбербанк, остальное — на другие финансовые учреждения.



