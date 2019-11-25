Под Петербургом будут выращивать грибы. Комплекс по производству шампиньонов обойдется в 5,6 млрд рублей

Агрохолдинг «Выборжец» построил комплекс по круглогодичному выращиванию шампиньонов во Всеволожском районе Ленобласти. Его планируют открыть 29 ноября. Объем инвестиций составил 3,4 млрд рублей, еще 2,2 млрд предприятие вложило в строительство цеха по производству компоста.

Как сообщают в компании, комплекс в деревне Старой Колтушской волости Всеволожского района работает в тестовом режиме с июля 2019 года и за это время произвел 0,3 тыс. тонн грибов. Начиная с 2020-го, «Выборжец» намерен ежегодно выращивать по 10 тыс. тонн шампиньонов и рассчитывает на выручку в 2 млрд рублей. Вместе с цехом по производству компоста, расположенном в Лужском районе, его общая площадь составляет 3,9 га.

По словам исполнительного директора ЗАО «Агрофирма "Выборжец"» Павла Петрова, компания планирует поставлять грибы во все крупные федеральные сети. «Сейчас в ресторанном бизнесе используется много привозных грибов. Мы надеемся, что сфера HoReCa обратит внимание на свежие грибы от "Выборжца"», – говорит он. Предполагается, что комплекс окупится через 8 лет.

Агрохолдинг «Выборжец» – один из крупнейших производителей овощей и зелени в Северо-Западном регионе. Объем производства в 2018 году составил 15,5 тонн, а выручка — 6,6 млрд рублей.



