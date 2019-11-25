Ночью в Петербурге разведут два моста. Навигация на Неве подходит к концу

В ночь на 26 ноября в Петербурге разведут Троицкий и Биржевой мосты. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

Троицкий будет разведен с 01:25 до 04:50, Биржевой — с 02.00 до 04.55. Другие переправы останутся сведенными. «Разводка Сампсониевского, Гренадерского, Кантемировского мостов производится с 1:30 до 4:30 по предварительной заявке за 2 суток», – уточняется на сайте «Мостотреста».

Напомним, навигация на Неве официально будет закрыта 30 ноября, однако уже сейчас мосты разводят, только когда есть заявки «Волгобалта» на проводку судов. Навигация на рукавах Невы завершилась 15 ноября, однако это не остановило некоторых судовладельцев, которые продолжили катать туристов по рекам и каналам.



