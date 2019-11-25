Ebay продал самый крупный он-лайн сервис по продаже билетов конкуренту

Не меньше 4 млрд долларов получит американская торговая онлайн-платформа eBay за свой сервис билетов StubHub. Ресурс «сдали» конкуренту — швейцарской компании Viagogo.

Как сообщает «Коммерсант» 25 ноября, о сделке официально объявлено в понедельник. Сумма продажи составит $4,05 млрд и будет выплачена свободными денежными средствами. Ожидается, что сделка будет завершена в первом квартале 2020 года.

«В результате сделки StubHub вновь окажется под руководством своего сооснователя Эрика Бейкера (компания была основана в 2000 году), который сейчас является генеральным директором Viagogo», – сообщает издание









Он давно хотел объединить ве компании, так как для Viagogo основные рынки — это Европа, Азия, Австралия и Латинская Америка, а для StubHub — США. В результате союза сервис будет обслуживать порядка 70 стран.



