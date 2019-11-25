У экс-главы Марий Эл станет на 2,2 млрд рублей меньше

Обратить в доход государства имущества обвиняемого во взятке бывшего руководителя региона принял 25 ноября Нижегородский районный суд. С Леонида Маркелова, а также его мачехи, друга детская и восьми ООО он взыскал 2,2 млрд рублей.

Адвокат Маркелова Игорь Трунов заявил «Интерфаксу», что решение суда будет обжаловано.

«В иске Генпрокуратуры РФ, кроме 120 объектов недвижимого имущества заявлено 16 автомобилей, наручные часы марки Patek Philippe стоимостью 1 млн рублей, более 8,5 млн рублей, 224 тыс. долларов США, 660 тыс. евро. Также обращению подлежит земельный участок, квартиры и помещение, дорогостоящие предметы роскоши, денежные средства и обыкновенные именные акции», – сообщает агентство.







Экс-глава Марий Эл Маркелов с 2017 года обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном приобретении оружия. По версии следствия, чиновник получил от учредителя фабрики «Акашевская» Николая Криваша более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие в выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.



