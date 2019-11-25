Российские археологи продолжат работу над созданием 3D-модели Пальмиры

Специалисты Института истории материальной культуры РАН продолжат работу над созданием трёхмерной модели Пальмиры. Соглашение об этом подписано в рамках визита российской делегации в Дамаск 25 ноября.

«Мы договорились о продолжении работы по сохранению культурного (археологического) наследия Сирии, прежде всего, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО Древняя Пальмира, работу над созданием 3D-модели, которой завершают специалисты Института. Также в Дамаске сегодня открыта выставка «Две Пальмиры», на которой через фотографии показано сходство Пальмиры и Санкт-Петербурга. Как известно, Петербург называли Северной Пальмирой. С одной стороны, романтически сопоставляя Екатерину Великую и царицу Зенобию, а с другой – подчеркивая, что оба города являлись экономическими и торговыми центрами региона» — рассказала заместитель директора ИИМК РАН Наталья Соловьева.







На выставке представлены современные фотографии Пальмиры и Петербурга и фотографии XIX века из научного архива Института истории материальной культуры. Посетители смогут увидеть серию фотографий-сопоставлений пальмирских и петербургских архитектурных памятников, репродукции английских и французских гравированных панорам.





3D-модель и геоинформационную систему «Пальмира во времени и пространстве» создают с 2016 года с помощью аэросъёмки. Полученные 20 тысяч снимков позволили впервые в электронной форме систематизировать и описать памятники Пальмиры, обобщить данные археологических исследований и проследить историю реставрационных работ.

В 2015 году боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» заняли Пальмиру и разрушили главные её памятники.