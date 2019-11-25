«Повелителя небес» похитили в Мексике. Актрис просто ограбили

Известный мексиканский актер и французский турист увезены в неизвестном направлении после посещения вулкана Невада-де-Толука в штате Мехико. У путешествовавших с ним двух актрис просто распотрошили сумки.

О похищении актера Алехандро Санди, известного по ролям в телесериалах, сообщают 25 ноября РИА Новости со ссылкой на портал S?Uno Noticias.

«37-летний Санди посещал этот туристический объект в сопровождении двух актрис. Злоумышленники ограбили женщин, а его увезли с собой. Одна из пострадавших — родная сестра известной мексиканской певицы Аны Барбары», – сообщает агентство.







Вторым похищенным стал турист из Франции.





Санди известен по ролям в криминальных сериалах, таких как «Повелитель небес» и «Сеньора Асеро».