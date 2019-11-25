До начала декабря ограничивают движение по Руставели и Октябрской набережной. Там прокладывают коммуникации

С 25-26 ноября вступает в силу новое ограничение движения в Невском районе Петербурга и продлевается ограничение в Калининском. Об этом предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

С 25 ноября по 4 декабря ограничено движение транспорта по Октябрьской набережной на участке от улицы Крыленко до улицы Тельмана. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» приступил там к прокладке инженерных сетей.

А с 26 ноября на следующий этап переходят работы АО «МегаМейд» по прокладке теплосети на улице Руставели. В связи с этим ограничение движения на участке от проспекта Луначарского до Киришской улицы будет действовать до 9 декабря.



