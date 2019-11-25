Одному из самых популярных пляжей Антальи грозит исчезновение
Под угрозой исчезновения оказался пляж Коньяалты в Анталье. Местные СМИ пишут о береговой эрозии, из-за которой за год пляж потерял почти 10 тысяч квадратных метров.
За это же время береговая линия, как пишет «Интерфакс» 25 ноября со ссылкой на Daily Sabah, отступила примерно на 19 метров, хотя с 1934 года по 2016 год она сдвинулась всего на 50 метров.
Высокие темпы эрозии ученые связывают с разработками каменоломен и песчаных карьеров в этом районе, а также с созданием зоны отдыха Богачай с искусственным водоемом вдоль побережья.
Справка:
Пляж Коньяалты протяженностью 7,5 километра находится в западной части города Анталья, он привлекает множество отдыхающих и отмечен Голубым флагом, который означает высокий стандарт качества воды. Вдоль пляжа разбит парк с турецкими соснами и кустарниками гибискуса, а рядом находятся бары, кафе, ночные клубы и отели.
В конце 2018 года завершилось строительство набережной в устье реки Богачай. Рекреационная зона примыкает к пляжу Коньяалты, ее общая протяженность более 1,2 километра, на территории разместились спортивные и детские площадки, а также велосипедная дорожка, соединенная с велотреком набережной Коньяалты. По словам мэра Антальи Мендереса Тюреля, проект Богачай направлен на повышение туристической привлекательности города.