Одному из самых популярных пляжей Антальи грозит исчезновение

Под угрозой исчезновения оказался пляж Коньяалты в Анталье. Местные СМИ пишут о береговой эрозии, из-за которой за год пляж потерял почти 10 тысяч квадратных метров.

За это же время береговая линия, как пишет «Интерфакс» 25 ноября со ссылкой на Daily Sabah, отступила примерно на 19 метров, хотя с 1934 года по 2016 год она сдвинулась всего на 50 метров.

Высокие темпы эрозии ученые связывают с разработками каменоломен и песчаных карьеров в этом районе, а также с созданием зоны отдыха Богачай с искусственным водоемом вдоль побережья.



