В Кудрово готовят место для развязки, которая подключит его к Мурманскому шоссе

Проект планировки территории под новую развязку в Кудрово, которая соединит его с Мурманским шоссе, должны утвердить весной 2020 года. Об этом 25 ноября «Фонтанке» сообщили в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти. Проект самой развязки планируется завершить во втором полугодии 2020-го.

Развязку возведут в створе Центральной улицы Кудрово. На первом этапе строительства ее предполагается спрямить до Мурманского шоссе. В 2018 году Ленобласть получила принципиальное согласие «Росавтодора» на продление улицы к трассе «Кола».

Также в состав развязки будет включен уже существующий съезд и путепровод около ТЦ «МЕГА-ИКЕА». Сам путепровод впоследствии планируется реконструировать. Заказчиком строительства после прохождения экспертизы выступит ГКУ «Ленавтодор».

В сентябре 2019 года дорожный комитет Ленобласти и ООО «Ингка Сентерс Рус Менеджмент» (ИКЕА) подписали договор пожертвования. Он, в частности, предусматривает, что в начале следующего года региональный дорожный фонд получит первый транш на проектно-изыскательские работы в размере 80 миллионов рублей. Всего же до 2025 года ИКЕА инвестирует в проект почти 700 миллионов рублей.

Новая развязка призвана решить транспортные проблемы на границе Петербурга и Кудрово. Жителям крупного жилого массива, соседствующего с Невском районом, приходится выбираться в город по регулярным пробкам.



