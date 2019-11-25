Поставщика Минобороны подозревают в мошенничестве. Военные получили дешевые китайские радиостанции вместо отечественных

Сотрудники компании «Компас-Р», занимавшейся поставками российской армии радиостанций, подозреваются в мошенничестве. Как сообщили 25 ноября в Главной военной прокуратуре, отечественную аппаратуру поставщик заменял дешевыми китайскими аналогами.

«Установлено, что во исполнение государственного контракта, заключенного с Минобороны России в рамках гособоронзаказа, вместо радиостанций российского производства, ООО «Компас-Р» в 2016 г. поставило в войска дешевые аналоги, изготовленные в Китае, которые не соответствовали техническим требованиям, предъявляемым к этим изделиям», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

По версии следствия, таким образом бизнесмены похитили около 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).



