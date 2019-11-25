На Кузнечном «десятка» впечатала пешехода в стену

Водителя серой «десятки» ищут сотрудники ГИБДД после аварии в центре Петербурга. Пострадавший молодой иностранец ждет помощи в Мариинской больнице.

Об аварии «Фонтанке» рассказали очевидцы вечером 25 ноября. По их словам, около 17.30 серый ВАЗ 210102 внезапно вылетел на тротуар у дома 7 по Кузнечному переулку. Кто-то успел отскочить, а вот 26-летнему Хасану это не удалось: машина буквально впечатала его в стену. После этого легковушка немного отъехала, из нее вышел мужчина на вид лет 30. Он сказал: «Вызови скорую», после чего сел за руль и уехал.

Очевидцы говорят, что в момент аварии в «десятке» были дети. Они же вызвали скорую и ГИБДД. С подозрением на открытый перелом ноги молодого человека увезли в Мариинскую больницу, где на 19 часов он продолжает ждать в приемном покое.





По данным «Фонтанки», сейчас легковушкой, скрывшейся с места, владеет 35-летний уроженец Азербайджана, у которого в анамнезе одно нарушение ПДД.