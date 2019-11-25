Доходный дом Успенской церкви на Садовой прирастет офисами на чердаке

На крыше доходного дома Успенской церкви на Садовой улице появились строительные леса. Комитет по охране памятников согласовал компании «Тираж» приспособление памятника к современному использованию. Чердак превратится в офисные помещения. Об этом 25 ноября «Фонтанке» сообщили в профильном комитете правительства Петербурга.

Фото: автор фото - читатель «Фонтанки» Марина

«Проектом предусматривается переоборудование чердачного пространства под офисные помещения. Будет произведена замена ограниченно работоспособных конструкций кровли с монтажом новой стропильной системы. Стропильная система крыши была полностью заменена в послевоенный период в связи с утратой кровли во время войны», – сообщили в КГИОП.







Как уточнили в комитете, историческая отметка конька крыши и венчающего карниза здания не изменятся, по историческим чертежам будут восстановлены утраченные архитектурные элементы аттика, парапетное ограждение по периметру фасадов и лепнина аттиковых стен. Эксперты в рамках историко-культурной экспертизы на проект дали положительное заключение в декабре 2018 года, и комитет по охране памятников дал разрешение на проведение работ.





Проект, согласованный КГИОП, разработало «Архитектурное бюро Литейная часть-91» по заказу компании «Типаж». Напомним, что фирма с таким названием в 2016 году уже предпринимала попытку надстроить дом № 40 по Садовой улице около вестибюля станции метро «Сенная» мансардой в 2016 году. Тогда профильный комитет отказал компании. Проектом предполагалось поднять высоту здания на метр — до 18,5 м и сделать сплошное остекление.

Собственником ООО «Тираж», согласно данным СПАРК, является бизнесмен Александр Брега, совладелец строительной компании «Мегалит». Брега также совладелец ТСЖ «Садовая 40».