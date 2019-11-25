На Коломяжском полиция изучает голые ножки

Источник мяса для шавермы нашли полицейские в Приморском районе Петербурга. Подпольный цех по переработке курицы посетили сотрудники «потребительского отдела» ГУ МВД 25 ноября.

По данным «Фонтанки», курицу в антисанитарных условиях разделывали в помещении на Коломяжском проспекте. Работники трудились в стенах с несвежим ремонтом, вместо скатертей использовали картонные коробки. В них же складывали и косточки.

Затем мясо сомнительного происхождения продавалось владельцам шаверм и пирожковых. Производство оформлено на 49-летнюю петербурженку. По данным СПАРК, её статус индивидуального предпринимателя на данный момент является недействительным.





Отметим, что пристальное внимание производству уделили не только полицейские, но и сотрудники Россельхознадзора.