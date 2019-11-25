Скончалась легенда политической разведки Гоар Вартанян. Вместе с мужем она предотвратила покушение на Рузвельта, Сталина и Черчилля в Тегеране

На 94-м году жизни скончалась легендарная советская разведчица Гоар Вартанян. Об этом в фейсбуке сообщает пресс-служба посольства Армении в России 25 ноября.

Всю жизнь Гоар Вартанян проработала бок о бок с мужем Геворком. Они использовали псевдонимы Анита и Анри.

«Результаты их работы столь значительны, что никогда не будут рассекречены»: Умерла Гоар Вартанян, жена Геворка Вартяняна – легендарная пара супругов-разведчиков, 30 лет проработавших на нелегальном положении pic.twitter.com/dvUaoCK5uc — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 25, 2019

В 1943 году Вартаняны принимали участие в проведении операции по обеспечению безопасности Тегеранской конференции. Именно они сорвали операцию «Длинный прыжок» по физическому уничтожению трех лидеров — Черчилля, Рузвельта и Сталина. За успешную операцию разведчиков позже благодарила лично внучка Черчилля Селия Сандис. Именно по мотивам этих событий в 1980 году был снят фильм «Тегеран-43» режиссеров Александра Алова и Владимира Наумова.

Вартаняны также работали в Италии, наблюдая за южным крылом НАТО, затем в США. В 1986 году после 30 лет плодотворной работы на нелегальном положении супруги вернулись на родину. В декабре этого же года Гоар Левоновна вышла на пенсию. В 1999 году с семейной четы частично сняли гриф «совершенно секретно».



