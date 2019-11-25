Забастовка в Финляндии может на сутки остановить поезда

Движение поездов в Финляндии остановится на день, если трудовой спор между почтовиками и работодателем не разрешится.

Профсоюз железнодорожников RAU 25 ноября заявил о забастовке солидарности в поддержку работников почты Posti Oy. Первый этап стачки сотрудников финских железных дорог VR и обслуживающей компании Finnrail Oy назначен на 6 утра 29 декабря, продлится она ровно сутки. В забастовке примут участие, в частности, те, кто занимаются обслуживанием пассажиров и грузов, оформлением билетов, управлением грузоперевозками, финансовым администрированием, а также отчетами об инцидентах и разрешением внештатных ситуаций.

В Finrail остановят работу в основном планировщики движения. Больше всего это затронет пригородное сообщение.

Но настоящий сбой может случиться 2 – 3 декабря (понедельник-вторник), когда к забастовке присоединятся машинисты. Фактически с 3 часов 2 декабря до 3 часов 3 декабря остановится движение пригородных поездов. Днём позже, 3 декабря, железнодорожники угрожают на сутки (также с 3 часов утра) остановить движение грузовых и пассажирских составов. А с 9 декабря в течение суток готовятся бастовать сотрудники центров управления движением поездов, что опять же парализует железную дорогу.





К счастью для петербуржцев, забастовка не затронет "Аллегро", который курсирует между Северной столицей и Хельсинки.

Забастовка работников почты, недовольных зарплатой и условиями труда, продолжается с 11 ноября. С 25 декабря их поддержали моряки, транспортники и работники авиационной сферы. До разрешения конфликта встали паромы и грузовые суда под финским флагом, Finnair отменил 250 рейсов. В Хельсинки на сутки прекратили движение автобусы.