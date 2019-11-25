Замглавы Росалкогольрегулирования арестовали. Следователи считают, что она помогала пивоварам избегать налогов

Пресненский суд Москвы принял решение поместить под стражу заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, несмотря на протесты прокуратуры.

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Голосной меры пресечения в виде содержания под стражей», – цитирует 25 ноября решение суда ТАСС.

Голосная должна будет находиться под стражей до 20 января следующего года, однако сторона защиты намерена обжаловать вердикт суда в апелляционной инстанции.

Как стало известно изданию «Ведомости», об аресте просил следователь, тогда как прокурор был против подобной меры пресечения.





Замглавы Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, а также и. о. руководителя управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу Сергея Пальцева и еще одного подчиненного Голосной – Бориса Астахова – обвиняют в злоупотреблении полномочиями по трем эпизодам части 3 статьи 285 УК РФ. По данным следствия, ущерб от действий сотрудников ведомств составил почти 58 миллионов рублей.

Голосная якобы знала, что оборудование компании «Альфа-групп», которое должно передавать сведения об объемах производства спиртного в госсистему ЕГАИС, не отвечало требованиям. Замглавы ведомства, по версии следствия, приказала подготовить заключение, что оборудование опломбировано. Подчиненные могли пойти на поводу у начальника, опасаясь увольнения. Ложное заключение якобы помогло «Альфа-групп» производить алкоголь без передачи соответствующих данных в государственную систему, а также избежать уплаты налогов на 58 миллионов рублей.