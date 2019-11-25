На «Коле» после выезда на «встречку» грузовики швыряли «Мазду». Водитель погиб

Выезд на встречную полосу на трассе «Кола» в Лодейнопольском районе Ленобласти днем 25 ноября закончился трагедией. Один человек погиб, еще двое пострадали.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 15:35 на 232-м километре федеральной автодороги «Кола» водитель автомобиля Mazda 3 выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым Volvo. От удара «Мазду» отбросило обратно на свою полосу, где с ней столкнулся грузовик Isuzu.

В результате аварии водитель «Мазды», мужчина лет 35 на вид, скончался на месте. Его пассажирка получила тяжелые травмы. Также пострадал водитель «Вольво» – у мужчины травмы средней тяжести.

На фото с места ДТП видно, что легковушке буквально разворотило переднюю половину, а Volvo после столкновения улетела в кювет.



