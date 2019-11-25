ЮИТ вывел на рынок шестую очередь жилого комплекса «Новоорловский»

Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» открыла продажи квартир в шестой очереди ЖК комфорт-класса «Новоорловский» в Приморском районе. Архитектурно-градостроительная концепция проекта комплекса была разработана бюро известного испанского архитектора Рикардо Бофилла. Шестая очередь стал первым в Санкт-Петербурге объектом, который ЮИТ реализует по обновлоенному 214-ФЗ – с применением проектного финансирования и эскроу-счетов.

Шестая очередь комплекса «Новоорловский» (этап 1.3.1) представляет собой 25-этажное жилое здание-башню на 274 квартиры. В подвальном этаже располагаются помещения хозяйственных кладовых, а на первом этаже запроектировано 5 встроенных коммерческих помещений. Рядом с домом предусмотрена детская площадка и спортивна площадки.

В новом доме комплекса «Новоорловский» предлагаются квартиры – от студий площадью 21 кв. м до 4-комнатных евроквартир площадью 88 кв. м. Более 60% квартир (включая и студии) будут иметь европланировки. Что с увеличением этажности изменяется и квартирография – в сторону квартир большей площади и с большим количеством комнат. В квартирах на последнем этаже будет увеличенная высота потолков – 3 м, на остальных этажах – 2, 7 м). Помещения для финских саун, смежные с ванными комнатами и оборудованные специальными «трапами» против затопления соседей, предусмотрены в части трехкомнатных квартир. Все квартиры будут с остекленными балконами, в том числе с большими «финскими» балконами (глубиной до 1, 6 м.). Квартиры оснащаются системой принудительной механической вентиляции с естественным притоком воздуха, создающей оптимальный микроклимат. В доме будет установлено 3 современных грузопассажирских лифта.

Стоимость квартир в шестой очереди комплекса «Новоорловский» составляет от 90 до 125 тыс. руб. /кв. м. при оплате покупателем 100% стоимости квартиры или оформлении ипотечного кредита.

Ввод в эксплуатацию дома планируется в III квартале 2021 года.

Напомним, что сейчас ЮИТ ведет строительство пятой очереди комплекса который будет сдан в III квартале 2020 года.

ЖК «Новоорловский» – застройщик АО «ЮИТ Санкт-Петербург», проектная декларация на сайте https://www.yitspb.ru/disclosure

Справка о компании АО «ЮИТ Санкт-Петербург»