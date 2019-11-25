Полмиллиона за лекарство от всех болезней. Суд арестовал торговца, промышлявшего по старушкам на Васильевском

Недешёвый путь к здоровью предложили жительнице Васильевского острова. После того, как домашние сбережения были опустошены, леди в возрасте любезно проводили до банка.

Как стало известно «Фонтанке» 25 ноября, накануне Василеостровский суд взял под стражу 27-летнего приезжего из Мордовии Андрея Резепова. Он обвиняется в крупном мошенничестве.

Как полагает следствие УМВД по Василеостровскому району, 31 октября Резепов посетил квартиру 74-летней пенсионерки на Наличной улице. Во время визита мужчина осведомился о состоянии здоровья пожилой дамы и предложил приобрести лекарственные препараты. Получив на руки 180 тысяч рублей и тысячу долларов, торговец не успокоился. В ход пошли запугивающие истории болезней, избавиться от которых можно с помощью чудодейственных препаратов. Горожанка согласилась дойти до ближайшего отделения банка, где сняла ещё 200 тысяч рублей и тысячу долларов. Наличные она передала Резепову.

22 ноября предпринимателя задержали. Официально он нигде не работает, ранее проблем с законом не имел.





«Фонтанка» публикует фото Резепова и просит узнавших его как торговца лекарствами обращаться в уголовный розыск Василеостровского района.