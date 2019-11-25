Сговорились что ли? Конкуренты за поставки для «Петербургского метрополитена» оказались слишком близки друг другу

Небольшая группа юридически связанных между собой компаний за несколько лет на тендерах ГУП «Петербургский метрополитен» выиграла более 20 контрактов на сумму более 480 млн рублей.

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Общий портфель госзаказа измеряется 5 миллиардами рублей. В ноябре 2019 года «Петербургский метрополитен» заключил договор на 150 млн рублей с торговым домом «Метродеталь». За право поставить швейцарский кабель Radox с этой фирмой боролась компания «Транспортные технологии» («Транстех»), но уступила. Как выяснила «Фонтанка», годами конкурировавшие на закупках метрополитена компании имеют одних и тех же владельцев. Детали ведут к фамилиям руководителей госпредприятия.

Среди сотен поставщиков ГУП «Петербургский метрополитен» есть четыре особенных: Торговый дом «Метродеталь», «Технологии метро», «Рельсовые технологии» и «Транстех». Все они связаны – либо напрямую, либо через Алексея Кирилкина – с Павлом Булухом.

Мужчинам по 42 года, оба родились в столице. В бизнес поставки запчастей в подземку Алексей Кирилкин пришел в 2011 году в роли менеджера и владельца московской компании «Рельсовые технологии». Эта же фирма стала проводником в мир большого бизнеса и для Павла Булуха, который сменил Кирилкина на посту директора в 2013 году.

На сегодняшний день торговый дом «Метродеталь» на 31,8% принадлежит Кирилкину. Он же является директором в ООО «Технологии метро», которое на 50% принадлежит «Рельсовым технологиям» и на 50% – все той же «Метродетали». «Рельсовые технологии» принадлежат Булуху, который в то же время является директором «Транстеха».





Родные конкуренты

С весны 2015 года «Фонтанка» насчитала 22 закупки «Петербургского метрополитена» на сумму более 450 млн рублей, где кто-то из четверки конкурировал друг с другом. В 13 процедурах на общую сумму 228 млн рублей победителем вышла компания «Технологии метро».

Так, например, в апреле 2019 года «Петербургский метрополитен» провел запрос котировок в электронной форме. Предприятие закупало изделия из вулканизированной резины, начальная цена контракта – 2,98 млн рублей. В процедуре поучаствовали лишь «Технологии метро» и «Транстех». Первая компания скинула цену на 59 тысяч рублей, вторая не скинула вовсе. В итоге контракт заключили с «Технологиями метро», но почему-то уменьшив стоимость соглашения всего на 658 рублей, а не 59 тысяч.

Похожая ситуация произошла всего через месяц в ходе конкурса, где разыгрывался контракт на поставку запасных частей для вагонов. Тогда «Технологии метро» конкурировали с «Метродеталью». Начальная цена контракта – 12,4 млн рублей. «Метродеталь» сбросила цену на 60 тысяч рублей, в то время как «Технологии метро» – на 249 тысяч рублей. То есть на 2%.

При этом важно напомнить, что «Метродеталь» владеет 50% «Технологий метро». То есть фактически «дочка» боролась с головной компанией. «Фонтанка» насчитала 8 подобных процедур.

«Метродеталь» реже становилась победителем в закупках, где участвовали «Технологии метро», «Рельсовые технологии» или «Транстех», а именно шесть раз. При этом на кону были госконтракты на общую сумму в 220 млн рублей. Лишь дважды ей проиграла дочерняя компания «Технологии метро». Как правило, с «Метродеталью» боролись «Рельсовые технологии». Кстати, до того, как эта компания в 2015 году перешла Павлу Булуху, её хозяином был совладелец «Метродетали» Алексей Кирилкин.

Несколько опрошенных «Фонтанкой» юристов подтвердили, что такие тесные связи между компаниями могут указывать на картельный сговор. По словам адвоката Петра Машошина из адвокатской коллегии «Хренов и партнеры», в соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции», признаются картелем соглашения между хозяйствующими субъектами, работающими на одном рынке, которые приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.





«Если у нескольких компаний одни собственники, адреса и руководители, и эти фирмы совместно участвуют в закупочных процедурах, то это определенно та ситуация, которую необходимо проверить на предмет картельного сговора. Само по себе наличие этих фактов не является основанием для однозначного вывода, но совершенно точно их более чем достаточно для внимания антимонопольной службы», – считает генеральный директор ООО «Юарайт» Денис Евдокимов, специализирующийся на антимонопольном законодательстве.

Отдельно стоит отметить, что упомянутым компаниям отнюдь не всегда приходится конкурировать за заказы от подземки. ГУП также распределяет часть своих контрактов через закупку у единственного поставщика. Согласно данным СПАРК, у «Технологий метро» с 2014 года заключено 40 контрактов с «Петербургским метрополитеном» на общую сумму 1,4 млрд рублей, а у «Метродетали» более 50 договоров общей стоимостью более 3,5 млрд рублей.

Реальную прибыль этих организаций подсчитать сложно – как писала «Фонтанка», закупочные цены на запчасти в контрактах петербургской подземки могут быть и в 25 раз выше тех, по которым покупает «Московский метрополитен».

Нити могут увести под землю

«Самым сложным и ключевым моментом для УФАС в картельном сговоре является доказательство факта согласованных действий со стороны участников торгов. Насколько мне известно, позиция центрального аппарата ФАС такова, что территориальные управления однозначно должны дать оценку роли заказчика и его возможных связей с поставщиками. В частности, не нарушают ли его действия статью 16 Федерального закона №135, которая запрещает государственным структурам ограничивать конкуренцию. Картельный сговор, как правило, происходит с молчаливого согласия госзаказчика, а иногда и при его активном участии», – рассказал генеральный директор ООО «Юарайт» Денис Евдокимов.

«Фонтанка» обратила внимание на адрес регистрации торгового дома «Метродеталь»: Ломаная улица, дом №3, литера А, помещение 3-H. Этот же адрес указан у другого подрядчика ГУП «Петербургский метрополитен» – компании «МТ Групп». До 2014 года 50% этой фирмы были в собственности у Екатерины Аркадьевны Фурсы. А одним из самых опытных (работает с 2000-х) заместителей начальника ГУПа является Аркадий Фурса.

Сразу после того, как в 2014 году 30-летняя Екатерина Фурса официально перестала быть владельцем своей половины в «МТ Групп», у компании появились первые контракты с ГУП «Петербургский метрополитен». Новым собственником зарегистрирована её ровесница Елена Елисеева, которой неожиданно и стали покоряться тендеры подземки. К 2018 году количество контрактов с ГУПом достигло 35, а общая сумма соглашений перевалила за 65 млн рублей. Кстати, по аналогичному сценарию пошло развитие компании «Управление строительства и реконструкции», где Екатерина Фурса также была одним из собственников. В 2012 году её доля перешла к другому собственнику, а с 2013-го по 2016 год городская подземка заключила с ней 19 контрактов на общую сумму более 945 млн рублей.

По адресу регистрации ООО «Технологии метро»: на улице Красуцкого, дом 3, корпус 2, литера А, помещение 15-Н, зарегистрирована только одна фирма, которая внешне никакого отношения к подземке не имеет. В случае с «Технологиями метро» интересны владельцы места. Выписка из реестра недвижимости утверждает, что этим помещением в равных долях владеют Рашид Нутфуллин и Светлана Викторовна Павлова. «Фонтанка» позвонила главному инженеру ГУП «Петербургский метрополитен» Андрею Павлову по номеру, указанному в телефонном справочнике исполнительных органов власти, чтобы уточнить, не является ли Светлана Павлова его родственницей, однако по обоим указанным номерам никто не снял трубку. Не ответил на звонок и замначальника подземки Аркадий Фурса.

В то же время стоит отметить, что Рашид Нутфуллин – бизнес-партнер компании «Технологии метро». Ему принадлежат 76% компании «Лентехпромтранс», оставшиеся 24% – фирме. Кстати, директором в «Лентехпромтрансе» также работает Павел Булух.

А иногда союзники

Впрочем, «Метродеталь», «Технологии метро» и другие поставщики не только конкурировали. На некоторых закупочных процедурах они, наоборот, объединялись в так называемое простое товарищество. Это означает, что заявка на торги подается коллективом компаний. В 2019 году «Петербургский метрополитен» изменил систему набора баллов на своих закупках таким образом, что критерий «квалификация» стал приносить на порядок больше баллов, чем раньше.

Как рассказывает генеральный директор компании «Моспик» Игорь Ромашов, который также заключил несколько контрактов с «Петербургским метрополитеном», в декабре 2018 года критерии оценки участников тендеров были таковы, что за счет ценового предложения участник мог получить 81 балл итогового рейтинга. За счет опыта и объема поставок – 4,5 балла.

«Метрополитен с сентября 2018 года 12 раз изменил свое положение о закупках, которое и определяет содержание процедур. По конкретным конкурсам ситуация начала стремительно изменяться в сторону увеличения количества баллов, начисляемых не за лучшее «ценовое предложение», а за наибольший «опыт поставок аналогичных товаров». Количество итоговых баллов, которые начисляются за опыт поставок, выросло с 4,5 баллов до 32 баллов. В результате ситуация дошла до абсурда: теперь, чтобы покрыть разницу в баллах за опыт, необходимо сделать ценовое предложение на 53% ниже, чем ценовое предложение самого опытного участника. Из-за этого определенные компании имеют возможность поставлять метрополитену в два раза дороже, чем это делали бы другие участники, с меньшим опытом», – объясняет Ромашов. Его компания «Моспик» в 2019 году подала два десятка жалоб на тендеры «Петербургского метрополитена», добившись отмены более 10 тендеров ГУПа на общую сумму свыше 2 млрд рублей.

Упор на опыт участников при отборе поставщиков имеет смысл, однако отсечь недобросовестных участников можно и по-другому. Например, проводя закупки в форме аукциона с обязательным предквалификационным отбором. Это позволит и более строго отобрать участников, и добиться большей экономии. А она «Петербургскому метрополитену» необходима: накануне губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в 2019 году ГУП лишь на 56% покрывает свои расходы. В 2005 году этот показатель составлял 95%.

Выходя простым товариществом, подрядчики «Петербургского метрополитена» при наименьшем снижении цены добиваются большего количества баллов. В этом году уже пять раз «Метродеталь» в составе такой группы юридических лиц выигрывала тендеры подземки на общую сумму более 166 млн рублей.

«Очевидно, что имеет место совершенно нездоровая экономически ситуация, когда несколько юридических лиц, которые являются конкурентами на рынке поставки запчастей подвижного состава, заключают между собой соглашение с целью совместного участия в конкурсе, получают максимальное количество баллов по критерию «опыт поставки аналогичных товаров» и без шансов для прочих участников выигрывают данный конкурс практически без снижения цены», – считает адвокат Петр Машошин из коллегии адвокатов «Хренов и партнеры».

Маленькая часть чего-то большего

«Метродеталь» и «Технологии метро» имеют членство в ассоциации «Инновационно-промышленный кластер транспортного машиностроения "Метрополитены и железнодорожная техника"» (ИПК ТМ «МЖТ»), которая существует с 2010 года. С момента создания и вплоть до 2017 года директором этой ассоциации был Юрий Прокопов.

Именно его сразу несколько собеседников «Фонтанки» и из городского правительства, и из ГУП «Петербургский метрополитен» назвали ключевой фигурой на петербургском рынке поставки запчастей для подземки. Прокопов также является собственником еще одного члена ИПК ТМ «МЖТ», компании «ИПО «Юпитер», с которой ГУП «Петербургский метрополитен» за последние 6 лет заключил 81 контракт на общую сумму 2 млрд рублей. До 2011 года директором в «ИПО «Юпитер» был Леонид Чешин, который числится тем человеком, который в 2007 году и создал компанию «Метродеталь».

Самым урожайным как для «Метродетали», так и для ассоциации был 2016 год. Именно тогда им досталось больше всего бюджетных денег. «Фонтанка» проанализировала 89 закупочных процедур ГУП «Петербургский метрополитен», заключенных до этой временной отметки, – в 73 участвовали только члены объединения. Средний процент снижения стоимости контракта составил лишь 2%. Еще в 16 конкурсах, где участвовали сторонние игроки, в среднем экономия составила 17%. Общая стоимость всех закупок составила 5 млрд рублей, а с членами ассоциации было подписано 82 контракта.

Алексей Кирилкин от комментариев отказался. Павел Булух по известному редакции «Фонтанки» номеру телефона на звонок не ответил. В петербургском управлении антимонопольной службы свое видение ситуации обещали предоставить позднее. Официального ответа от ГУП «Петербургский метрополитен» на момент публикации редакция «Фонтанки» не получала.

Михаил Грачев,

«Фонтанка.ру»