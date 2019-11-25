Олимпийский комитет России настаивает на полной смене руководства ВФЛА

Все действующее руководство Всероссийской федерации легкой атлетики должно подать в отставку. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков на официальном сайте организации в понедельник, 25 ноября.

«К большому сожалению, деятельность руководства ВФЛА за последнее время и его причастность к «делу Лысенко» привела не к восстановлению организации в правах, а, наоборот, усугубила проблемы до реальной угрозы полного исключения из состава международной федерации», – заявил Поздняков.

Данил Лысенко — чемпион мира в помещении по прыжкам в высоту. Временно отстранен из-за неоднократного пропуска допинг-тестов. По одной из версий, руководство ВФЛА помогло спортсмену подделать документы о прохождении допинг-тестов. В настоящее время Международная ассоциация легкой атлетики ведет расследование этого дела.

Также Поздняков подчеркнул, что дело Лысенко сводит на нет все дипломатические усилия, которые были предприняты, в частности, со стороны ОКР для обеспечения участия российских легкоатлетов в Олимпийских играх в Токио.





«Мы исходили из адекватности принимаемых ВФЛА мер и правдивости предоставляемой информации. Сейчас наша позиция однозначна. В кратчайшие сроки должна быть созвана внеочередная отчетно-выборная конференция, по итогам которой произойдет полная замена всего руководящего состава ВФЛА и досрочное прекращение полномочий действующего Президиума. Если эта рекомендация не будет принята во внимание, мы, со своей стороны, на ближайшем заседании Исполкома рассмотрим вопрос о членстве ВФЛА в Олимпийском комитете России», – подчеркнул Поздняков.

Ранее глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин был временно отстранен из-за дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которое вызвало приостановку процесса восстановления ВФЛА. Вскоре Шляхтин подал в отставку. Исполняющим обязанности была назначена президент петербургской федерации легкой атлетики Юлия Тарасенко, также входившая в состав президиума ВФЛА. Сразу после этого трехкратная чемпиона мира по прыжка в высоту Мария Ласицкене заявила, что Тарасенко — это ставленница Шляхтина и должна также подать в отставку.

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций было приостановлено в ноябре 2015 года из-за большого количества положительных допинговых случаев. С тех пор отстранение продлевалось 12 раз.