Tiffany принесла владельцу Louis Vuitton более миллиарда долларов. Состояние Бернара Арно выросло после новостей о сделке

Состояние основного владельца Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно выросло за день на 1,1 млрд долларов после объявления о сделке по покупке Tiffany & Co. Об этом 25 ноября пишут «Ведомости» со ссылкой на рейтинг Forbes Real-Time.

Отметим, Бернар Арно занимает третье место в списке богатейших людей мира, его состояние Forbes ранее оценивал в 106 млрд долларов.

Напомним, утром 25 ноября LVMH официально объявил о покупке Tiffany за 16,2 млрд долларов, или 135 долларов за акцию. Сделку собираются закрыть в середине 2020 года.



