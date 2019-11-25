Tiffany принесла владельцу Louis Vuitton более миллиарда долларов. Состояние Бернара Арно выросло после новостей о сделке
Состояние основного владельца Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно выросло за день на 1,1 млрд долларов после объявления о сделке по покупке Tiffany & Co. Об этом 25 ноября пишут «Ведомости» со ссылкой на рейтинг Forbes Real-Time.
Отметим, Бернар Арно занимает третье место в списке богатейших людей мира, его состояние Forbes ранее оценивал в 106 млрд долларов.
Напомним, утром 25 ноября LVMH официально объявил о покупке Tiffany за 16,2 млрд долларов, или 135 долларов за акцию. Сделку собираются закрыть в середине 2020 года.
Справка:
Напомним, об этой сделке стало известно еще в октябре, изначально LVMH предлагала за Tiffany 14,5 млрд долларов, однако американцы с такой оценкой компании не согласились.
Основанная в Нью-Йорке в 1837 году компания в 1961 году вошла в историю кино благодаря фильму с Одри Хепберн «Завтрак у Тиффани». Годовые продажи у нее снижались с 2015 года.