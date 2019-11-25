Водитель каршеринга, въехавший в дерево в Кронштадте, удирал от полиции. Машину он получил по поддельному аккаунту

Стали известны подробности ДТП с каршеринговым автомобилем в Кронштадтском районе Петербурга, о котором очевидцы сообщали в субботу, 23 ноября. Пьяным водитель все же не был, а вот машиной управлял незаконно.

Как рассказали 25 ноября в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 00:13 23 ноября у дома 16 по Кронштадтскому шоссе водитель каршерингового Renault Kaptur не выполнил требование сотрудников ДПС об остановке и, ускорившись, попытался скрыться. Полицейские начали преследование.

Во время погони водитель «Рено» неоднократно нарушал ПДД, создавая угрозу для других участников движения. А в 00:17 у дома 11 по проспекту Ленина в Кронштадте он не справился с управлением и врезался в дерево. Авария обошлась без пострадавших.

Выяснилось, что за рулем «Каптюра» был 24-летний местный житель. Каршеринговым автомобилем он управлял по поддельному аккаунту. Очевидцы предполагали, что мужчина был нетрезв, но эта информация в итоге не подтвердилась, отмечает «Дорожный инспектор».





Задержанного доставили в ОМВД по Кронштадтскому району. На него составили три административных протокола: за невыполнение законного требования сотрудников полиции об остановке (ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ), выезд на «встречку» (ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ) и управление автомобилем водителем без прав (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

В ночь на 25 ноября на набережной Черной речки инспекторы ГИБДД вновь с погоней задержали каршеринг, на этот раз KIA Rio. За рулем оказался подросток, у него тоже был поддельный аккаунт. Купить «левый» аккаунт для каршеринга, как оказалось, дело несложное. «Фонтанка» нашла немало подобных предложений не только на черном рынке, но и на белом.