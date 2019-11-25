Шесть млн рублей отдаст «Горэлектротранс» за аварию на Искровском, где погибли его сотрудники. Прятавшемуся в диване виновнику ДТП платить нечем

Более шести миллионов рублей компенсации взыскали судебные приставы после аварии на Искровском проспекте в Петербурге, где погибли четверо сотрудников «Горэлектротранса».

Как рассказали в пресс-службе УФССП по Северной столице 25 ноября, исполнительные производства были возбуждены в отношении осуждённого за смертельное ДТП Александра Брежнева. Солидарным должником суд установил «Горэлектротранс», так как погибшие ехали на служебном транспорте.

«Судебный пристав в рамках исполнительного производства вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств, принадлежащих организации-должнику. В связи с неисполнением требований решения суда в установленный законом срок в отношении организации и виновника ДТП был вынесен исполнительский сбор, каждому в размере 400 000 рублей. После применения этой меры предприятие выплатило взыскателям всю сумму морального вреда. Производства окончены фактическим исполнением», — отметили в городском управлении судебных приставов. Там также подчеркнули, что виновник ДТП сейчас отбывает наказание и у него нет средств, а деньги солидарно взыскивают с тех, у кого они есть.

Авария произошла 2 декабря 2017 года на углу Искровского проспекта и улицы Подвойского. Александр Брежнев на «Мерседесе» выехал на красный свет и столкнулся с микроавтобусом «Горэлектротранса». Служебный транспорт ехал на зелёный. После ДТП водитель сбежал и двое суток прятался у родственников в диване. Суд приговорил его к 7 годам 8 месяцам колонии общего режима.



