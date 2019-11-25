Группа «Эталон» презентовала виртуальный тур с интерьерами будущего

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»

В конце недели в интерактивном офисе продаж флагманского проекта Группы «Эталон» – ЖК «Петровская Доминанта» – состоялась презентация виртуального тура с фэшн-интерьерами от MAX FABRIQUE, разработанными в партнерстве с Corian. Проект квартиры, который опережает время, представил автор и шеф-дизайнер MAX FABRIQUE – Макс Марка.

При создании интерьеров ставка была сделана на полностью экологичный, антибактериальный, бесшовный и антистатичный материал Corian. Именно он взят за основу стеновых панелей квартиры, декоративных элементов, а также мебели, которая имеет обтекаемые формы и уникальный дизайн. По задумке автора столы, стулья, кровати, шкафы и другие элементы изготавливаются с помощью современных технологий – 3D принтера, который позволяет реализовать любые фантазии будущих владельцев квартир бизнес-класса. Так, например, была продемонстрирована акустическая система hi-end класса, созданная MAX FABRIQUE из материала Corian, которая стала настоящим арт-объектом.

Особое внимание в проекте уделено освещению жилого пространства. Мягкое, рассеивающееся освещение различных зон, подсветка мебели придают интерьеру футуристичность.

В новом дизайн-проекте квартиры ЖК «Петровская Доминанта» сливаются минимализм, оригинальность, новаторство, а также многие технические достижения. При этом не потеряна и функциональность интерьеров, которая необходима для комфортной жизни.

После презентации Группы «Эталон» и MAX FABRIQUE все участники смогли погрузиться в виртуальную прогулку по квартире с фэшн–интерьерами, а также обсудить с известным архитектором новые тренды в дизайне интерьеров и задать менеджерам интересующие вопросы о квартирах.

Все желающие увидеть интерьеры будущего смогут сделать это в офисе продаж ЖК «Петровская Доминанта», расположенном на 2-м этаже БЦ «Петровский», начиная с декабря.

Справка о Группе «Эталон»

ЖК «Петровская Доминанта» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/petrovskaya-dominanta/