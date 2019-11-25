Верховных судей поселят на Охте

На Смольной набережной, где ранее собирались возвести Музей блокады, планируется построить здание Верховного суда, судебный департамент и паркинг. Для этого город передаст в федеральную собственность три участка. Жилье для судей построят на Охте. Об этом 25 ноября после заседания малого правительства рассказал председатель комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев. Глава КГА подтвердил, что для строительства судебного квартала будут переданы три участка.

Напомним, Судебный квартал было решено перенести на Смольную набережную в 2018 году, после визита в Петербург Владимира Путина, в ходе которого было объявлено, что территория на проспекте Добролюбова в Петроградском районе станет парком.

«Один, основной участок, это в так называемой петле развязки Орловского тоннеля, то место, где планировалось построить новое здание Музея блокады. А два участка находятся, так сказать, визави, примыкая к территории Водоканала. Это бывшая территория Водоканала, освобожденная уже давно и переданная городу. Там будут располагаться судебный департамент и паркинг. Жилье планируется построить на Охте», – пояснил глава КГА.

Заксобрание Петербурга в октябре 2019 года исключило из зеленых насаждений 2,85 га «Сада на Неве» и сквера на Смольной набережной для размещения здания Верховного суда. Активисты подали два иска о признании решения незаконным, так как в Центральном районе существует нехватка скверов – 4,4 кв. м на человека вместо минимальных 6 кв.м.



