На север Финляндии опустилась полярная ночь

В Лапландии началась полярная ночь, жители северного посёлка Нуоргам увидят солнечный свет лишь через 7 недель.

Сегодня, 25 ноября, в самом северном поселке Финляндии Нуоргаме солнце взошло в 11.42 , а зашло – в 12.07. В следующий раз солнце поднимется над горизонтом через 52 дня – 18 января.

Местные жители в это время заканчивают перегон оленей и, не торопясь, начинают подготовку к Рождеству. Более того, этот период они не считают тёмным и даже любуются небом, которое каждый день имеет разные оттенки.





Чуть южнее, в Энонтекиё, на прошлой неделе запустили онлайн-трансляцию, чтобы люди с разных уголков света могли увидеть полярную ночь. В деревне Хетта, где установлена камера, «каамос» наступит 6 декабря.