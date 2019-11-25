В Петербурге дешевеет бензин. Но пока только на бирже

Цены на бензины на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю упали на 7–9%.

Как следует из итогов торгов, АИ-92 25 ноября стоит 41 тыс. рублей за тонну, что на 7% меньше, чем неделю назад; АИ-95 – 41,8 тыс. рублей за тонну, что на 9,4% меньше, чем неделю назад.

По мнению экспертов, снижение котировок вызвано увеличением предложения нефтяных компаний из-за завершения осенних ремонтов НПЗ при стагнирующем спросе. Тенденция продолжится, но как сильно будут падать цены – пока не ясно.

До розницы удешевление топлива пока не дошло. Данные Росстата за последнюю неделю еще не опубликованы. С 12 по 18 ноября потребительские цены на бензин не менялись.



