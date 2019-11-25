Жители российского села, победившего в конкурсе на самое смешное название, ждут в гости Путина

Жителя села Мутный Материк, которое победило в конкурсе на самое смешное название населенного пункта в России, надеются, что премию и кубок им лично вручит президент. Об этом РИА «Новости» 25 ноября рассказал руководитель администрации поселения Констанин Канев.

Напомним, конкурс проводил билетный агрегатор «Туту.ру» в соцсети «ВКонтакте». В финальном раунде Мутному Материку противостоял Хохотуй. В итоге село из Коми обошло конкурента из Забайкалья на пару тысяч голосов — всего оно набрало 28 429 кликов.

«Жители довольны победой в этом конкурсе. Мы гордимся, что наше поселение так называется, нигде такого названия больше нет. Люди говорят, что на церемонию вручения кубка ожидают президента России, чтобы он вручил награду лично», – заявил РИА «Новости» Канев.

Он также рассказал, откуда взялось такое необычное название. По словам Канева, есть версия, что Мутным Материком село назвали купцы, которые проходили мимо по реке Печоре. «Если смотреть с реки Печоры на село, то кажется, будто оно покрыто дымкой. Наверное, из-за этого и назвали село Мутным Материком», – объяснил глава администрации.

Отметим, вручения приза от Владимира Путина жители села дождутся вряд ли. А вот организаторы конкурса пообещали, что все же вручат администрации памятный кубок и установят знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием – 2019».



