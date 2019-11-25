Совершаева сделала своё дело, Совершаева может уйти

Спустя три месяца после губернаторских выборов Александр Беглов попрощался с той, кто внес главный вклад в его победу, - куратором внутренней политики Любовью Совершаевой. Ей на смену в петербургское правительство придут сразу несколько человек - причем не все из них новые.

Любовь Совершаева (слева) и Ирина Потехина / коллаж / «Фонтанка.ру»

Выполнив свою главную задачу – избавив Александра Беглова от приставки «врио» и обеспечив ему 64% голосов на выборах без серьезных конкурентов, – на работу в полпредство президента по СЗФО возвращается куратор внутренней политики Петербурга Любовь Совершаева. По данным «Фонтанки», решение было принято после настойчивых просьб самой чиновницы. Часть её функций перейдет к Ирине Потехиной, которая уже работала в петербургском правительстве в нулевые вместе с Александром Бегловым. Еще одним заместителем губернатора станет бывший начальник охраны дачи Владимира Путина Валерий Пикалев. На этом кадровые перемены в правительстве Петербурга, по данным собеседников «Фонтанки», могут не закончиться.

«Любовь Павловна очень много сделала, особенно по выборной кампании», – такими словами Александр Беглов на совещании с членами правительства проводил Любовь Совершаеву. Она возвращается на работу в полпредство президента по Северо-Западному федеральному округу, где проработала в общей сложности больше десяти лет, прерываясь на руководство коммерческими структурами банка «Россия». На привычной должности чиновница будет курировать подготовку к ближайшей избирательной кампании в Ленинградской и Архангельской областях, говорит собеседник «Фонтанки».

Любовь Совершаева стала одной из первых, кто перешел на работу в петербургскую администрацию после назначения Александра Беглова на должность врио губернатора. В ноябре прошлого года она возглавила аппарат врио, а спустя два месяца депутаты утвердили её на должности вице-губернатора, курирующего вопросы внутренней политики, и руководителя губернаторской администрации. Будучи вторым человеком в петербургском правительстве, Любовь Совершаева руководила процессом избрания Александра Беглова на губернаторскую должность.

Фото: Любовь Совершаева / автор фото — Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»





По словам близкого к Смольному собеседника «Фонтанки», после сентябрьских выборов Любовь Совершаева несколько раз выражала желание покинуть Смольный, ссылаясь на то, что выполнила задачу, которая перед ней стояла, – провела кампанию. Другой собеседник «Фонтанки» подтверждает: в момент назначения Любови Совершаевой была заключена договоренность о том, что она поможет сформировать правительство и организовать выборы; задачи исчерпались, поэтому её уход закономерен.

«В Петербурге журналист чувствует себя весьма свободно»

Столь же закономерным выглядит назначение на должность вице-губернатора Петербурга Ирины Потехиной, которая до сих пор работала заместителем министра просвещения РФ (её кандидатуру губернатор уже внес в Заксобрание). С Александром Бегловым они знакомы еще с нулевых: вместе работали в петербургском правительстве под руководством на тот момент главы города Владимира Яковлева. В 2001 – 2003 годах Ирина Потехина занимала пост вице-губернатора и руководила комитетом по печати (Беглов в этот момент занимал пост главы канцелярии администрации города). В исполнительную власть она пришла с должности гендиректора петербургской «Комсомольской правды», а прежде чем занять её, работала журналистом: спецкором «Смены» и собкором «КП». В 2001 году, рассказывая о планах работы на посту вице-губернатора, Ирина Потехина говорила, что как журналист «неплохо представляет себе проблемы медийной отрасли». «В Петербурге журналист чувствует себя весьма свободно. Сказать или написать он может практически все, что думает и чувствует», – давала она оценку медиапространству города тех лет.

Фото: Ирина Потехина / автор фото — с сайта министерства просвещения

Пути Ирины Потехиной и Александра Беглова не разошлись и после их переезда в Москву. В 2012 году, когда президент назначил Беглова своим полномочным представителем в Центральном федеральном округе, Ирина Потехина стала его помощником, а затем заместителем: на этой должности она курировала вопросы взаимодействия с гражданским обществом, работу с молодежью и общественные проекты. В полпредстве ЦФО на протяжении четырех лет она работала бок о бок с нынешним начальником управления президента по внутренней политике Андреем Яриным (он тоже был заместителем Александра Беглова) – знакомство поможет Ирине Потехиной на новой должности.

Карьера Ирины Потехиной в Петербурге в нулевые годы была связана с карьерой её супруга, Александра Потехина (сейчас они в разводе, знает собеседник «Фонтанки»). Именно его она в 2001 году сменила на посту председателя петербургского комитета по печати и вице-губернатора. Александр Потехин после ухода из Смольного входил в руководство ТРК «Петербург» и «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге». Cейчас он занимает должность директора регионального информационного центра ТАСС в Петербурге.

Передел функционала





При этом собеседник «Фонтанки» утверждает, что кадровые перемены в Смольном еще не исчерпались. По-прежнему обсуждается переход в правительство Петербурга гендиректора ПАО «Группа ЛСР», бывшего министра транспорта Максима Соколова. Его кандидатуру на протяжении нескольких лет с завидным постоянством называли в списке вероятных сменщиков бывшего губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. Назначение Максима Соколова на пост вице-губернатора «весьма вероятно» и может произойти в ближайшие дни, подтверждает другой близкий к Смольному источник «Фонтанки».

Если предположить, что Соколов придет в правительство «по профилю», то ему не усидеть в одном кабинете с нынешним куратором транспортной и дорожной политики Эдуардом Батановым. Его приход в Смольный пришелся на самый кризис «Метростроя», и именно Батанов сначала разорвал с компанией все контракты, а потом дал ей второй шанс. Это нашло положительный отклик, однако именно конфуз с «двукратным» открытием фиолетовых станций метро породил в итоге волну слухов о скором уходе Батанова. Тем не менее он продолжает работать и курирует важнейший проект правительства в сфере городского хозяйства – реформу общественного транспорта, к которой много вопросов как у горожан, так и у финансового блока Смольного.

Фото: Максим Соколов / автор фото — Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

При этом близкий к Смольному собеседник утверждает, что функционал Любови Совершаевой разделят между новыми вице-губернаторами. Логично предположить, что одному из них достанется руководство губернаторской администрацией, другому – внутренняя политика и взаимодействие со СМИ. И если в том, что политика и печать перейдут под управление Ирины Потехиной, никто не сомневается, то вопрос о новом главе администрации остается открытым. Им может стать как Максим Соколов, так и Валерий Пикалев, чью кандидатуру губернатор уже внес в Заксобрание. Собеседники «Фонтанки» говорят, что в окружении Пикалева именно должность главы администрации называют как основной вариант для его карьеры.

Еще один «охранник президента»

Учитывая бэкграунд Валерия Пикалева, можно предположить, что его профилем в петербургском правительстве станут вопросы безопасности. Тем более что последний год эту сферу курировал вице-губернатор по культуре Владимир Кириллов, чей странный функционал давал оппозиции неиссякаемый источник для насмешек. Конфигурация, когда руководитель губернаторской администрации отвечает за взаимодействие с силовыми органами, в Петербурге была реализована при Георгии Полтавченко: эти функции совмещал Александр Говорунов.

Для 51-летнего Валерия Пикалева должность чиновника не в новинку – в петербургскую политику он приходит из правительства Ленобласти, где в должности вице-губернатора курировал безопасность. Эта вотчина досталась ему в соответствии с образованием и жизненным опытом: в 2002 году он окончил Санкт-Петербургский университет МВД России.

На протяжении четырех лет, до 2018 года, Валерий Пикалев руководил управлением «В» Службы безопасности президента ФСО России. Это подразделение отвечает за сохранность Путина во время пребывания в резиденции «Ужин» на берегу озера Валдай.

Фото: Валерий Пикалёв / автор фото - Валентин Илюшин / архив 47news

В январе 2018 года Пикалев оставил службу в ФСО, чтобы перейти на должность заместителя председателя правительства Новгородской области. Однако, несмотря на то, что глава региона анонсировал назначение Пикалева, в действительности оно произошло только спустя полгода. В правительстве Новгородской области он курировал вопросы не строительства и ЖКХ, но проработал всего несколько месяцев, прежде чем перейти в соседнюю Ленинградскую область.

Обсудить кандидатуры новых вице-губернаторов депутатам предстоит в ближайшее время. У Ирины Потехиной, кстати, во время первого вице-губернаторского срока возникли проблемы при согласовании её кандидатуры в парламенте: депутаты утвердили её лишь с третьего раза. Но времена такой фронды ЗакСа давно прошли.

По традиции, прежде чем голосовать за утверждение заместителей губернатора, депутаты встречаются с кандидатами для неформальных консультаций и знакомства. Если организовать такие встречи за завтрашний день Смольный не успеет, не исключено, что согласование новых членов правительства затянется на неделю, до следующей среды. По словам собеседника «Фонтанки» в Заксобрании, указаний срочно вносить вице-губернаторский вопрос в повестку дня ближайшего пленарного заседания пока не поступало.

Представитель губернатора в петербургском парламенте Юрий Шестериков, которого звонок корреспондента «Фонтанки» застал на полпути в Заксобрание, куда он вез нужные для утверждения кандидатов документы, не смог ответить на вопрос о том, насколько срочно депутатам предстоит узаконить кадровые решения Александра Беглова. Он заметил, однако, что закон не требует обязательных консультаций с фракциями.

Мария Карпенко, Михаил Грачев, Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»