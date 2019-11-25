Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

-2°C
/ Завтра: -1
$ 63.76р
70.31р
18:09 25.11.2019
Расширенный поиск

Происшествия
25.11.2019 16:58
Печать

Таинственное исчезновение замначальника Северо-Западного таможенного управления закончилось прозаическим увольнением «за прогул»

Руководство Федеральной таможенной службы подписало приказ об увольнении заместителя начальника Северо-Западного таможенного управления Максима Мамчура. К досрочному прекращению трудового договора привело грубое нарушение служебной дисциплины — таможенник не появлялся на рабочем месте больше недели.

Как сообщает 25 ноября 47news, приказ подписан 22 ноября. Согласно тексту документа, Мамчур лишился места за прогул.

Замначальника СЗТУ пропал из зоны видения коллег 14 ноября вслед за своим коллегой – начальником отдела таможенного контроля после выпуска товаров Санкт-Петербургской таможни Олегом Гусевым. И если последний хотя бы написал письмо руководству из Прибалтики с просьбой об увольнении, то местонахождение Мамчура удалось установить не сразу: вместе со своей семьей он выехал за пределы России через Белоруссию и въехал на территорию Украины. Там у него проживает отец.


Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
      25.11.2019 17:22

      Группа «Эталон» презентовала виртуальный тур с интерьерами будущего

      В конце недели в интерактивном офисе продаж флагманского проекта Группы «Эталон» – ЖК «Петровская Доминанта» – состоялась презентация виртуального тура с фэшн-интерьерами от MAX FABRIQUE, разработанными в партнерстве с Corian. Проект квартиры, который опережает время, представил автор и шеф-дизайнер MAX FABRIQUE – Макс Марка.
      фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
      25.11.2019 16:06

      Паркинги популярны: машино-места приобретает треть покупателей квартир

      Каждый третий владелец элитного жилья покупает паркинг. В проектах бизнес-класса машино-место приобретает каждый восьмой, а жилых комплексах сегмента «масс-маркет» — каждый одиннадцатый. Об этом сообщил Консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость».
      предоставлено пресс-службой Альфа-Банк
      25.11.2019 15:18

      Альфа-Банк сэкономит 29 тонн бумаги в год

      Теперь карты Альфа-Банка доставляются в новой экологичной упаковке, использование которой позволит ежегодно экономить 29 тонн бумаги. В следующем году Альфа-Банк планирует доставить клиентам около 1 млн карт.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      25.11.2019 14:01

      Банк «Санкт-Петербург» и МФЦ расширяют сеть центров для получения госуслуг предпринимателями

      Банк «Санкт-Петербург» при поддержке Правительства Санкт-Петербурга открыли пятый Центр оказания госуслуг для бизнеса.
      ГК «КВС»
      25.11.2019 11:49

      В ЖК «Континенты» появилась возможность покупки квартир с помощью соцвыплат

      Дома I очереди ЖК «Континенты» от Группы компаний «КВС» подтвердили степень строительной готовности 70%. Это дает возможность расширить перечень способов оплаты. Теперь квартиры в жилом комплексе можно приобрести при помощи социальных выплат, например, жилищных сертификатов.
      АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
      25.11.2019 11:21

      ЮИТ сдал первую очередь жилого комплекса TARMO около метро «Черная речка»

      Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» получила разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди жилого комплекса TARMO.
      Setl Group
      22.11.2019 15:24

      «Петербургская Недвижимость» предлагает инвесторам новые коммерческие помещения в Красносельском районе

      Компания открыла продажу коммерческих помещений в популярном квартале «Солнечный город», в корпусе 10.2. На выбор представлено 14 вариантов удобных и функциональных планировок. Стартовая цена — от 10,3 млн рублей.
      СРО А «Объединение строителей СПб»
      22.11.2019 15:07

      В Санкт-Петербурге состоялась Окружная конференция членов НОСТРОЙ

      В Петербурге сегодня состоялась Окружная конференция членов Ассоциации «Национальное объединение строителей». В мероприятии под руководством координатора НОСТРОЙ по г. Санкт-Петербургу Александра Вахмистрова приняли участие руководители и представители 15 из 19 саморегулируемых организаций города.
      ГК «Ленстройтрест»
      22.11.2019 14:55

      Проекты ГК «Ленстройтрест» номинированы на премию «КАИССА»

      Два проекта застройщика «Ленстройтрест» стали номинантами XXV юбилейной премии в сфере недвижимости «КАИССА».
      22.11.2019 14:54

      «Алмаз – Антей» поддержит школьников на Всероссийском форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»

      «Алмаз – Антей» примет участие во Всероссийском форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ», который пройдет с 23 по 26 ноября 2019 года в г. Ярославле.
      фото предоставлено компанией SPOT
      22.11.2019 10:13

      Сеть автосервисов SPOT предлагает купить франшизу

      Сеть СТО по замене масла SPOT открывает продажу франшизы. Франчайзи получит испытанную бизнес-модель, доступ к ERP-системе и другую поддержку. На основании финансовой модели, по расчётам и опыту SPOT, на третий год работы ежемесячная прибыль может составить свыше 1млн рублей, предполагаемый срок окупаемости вложений 15 месяцев.
      shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      21.11.2019 18:00

      Немецкие технологии в петербургских домах

      Застройщик «Терминал-Ресурс» провёл цикл совместных партнёрских мероприятий с производителем качественных немецких полов и окон Rehau.