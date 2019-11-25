Таинственное исчезновение замначальника Северо-Западного таможенного управления закончилось прозаическим увольнением «за прогул»

Руководство Федеральной таможенной службы подписало приказ об увольнении заместителя начальника Северо-Западного таможенного управления Максима Мамчура. К досрочному прекращению трудового договора привело грубое нарушение служебной дисциплины — таможенник не появлялся на рабочем месте больше недели.

Как сообщает 25 ноября 47news, приказ подписан 22 ноября. Согласно тексту документа, Мамчур лишился места за прогул.

Замначальника СЗТУ пропал из зоны видения коллег 14 ноября вслед за своим коллегой – начальником отдела таможенного контроля после выпуска товаров Санкт-Петербургской таможни Олегом Гусевым. И если последний хотя бы написал письмо руководству из Прибалтики с просьбой об увольнении, то местонахождение Мамчура удалось установить не сразу: вместе со своей семьей он выехал за пределы России через Белоруссию и въехал на территорию Украины. Там у него проживает отец.



