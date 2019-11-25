«Ничего отменять не будем». Медведев заявил, что и с контрсанкциями «можно развиваться»

Россия не намерена снимать эмбарго раньше, чем свои санкции устранит Европа, – страна научилась жить в условиях ограничений и может жить так ещё долго. Об этом 25 ноября на пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Москве заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев.

«Ничего [первыми] отменять не будем, – заявил премьер РФ. – Вообще никого санкции, конечно, не радуют и наши ответные меры, наверное, многих не радуют, но не всех. Часть наших компаний выступают за то, чтобы эти наши ответные меры сохранились навсегда».

Глава кабмина РФ подчеркнул, что развитию страны санкции и контрсанкции не мешают.





«Поживем — увидим. Если удастся продвинуться вперед, прежде всего, Украине в урегулированиии её внутреннего конфликта, может быть, отношения с Европейским союзом, в которые поставила [нас] эта зависимость, станут лучше. А если не удастся продвинуться вперед, санкции сохранятся надолго. Наши контрсанкции сохранятся тоже надолго, а в этих условиях можно жить и развиваться», – сказал Медведев.

Также он добавил, что двусторонние отношения с отдельными государствами Евросоюза России важнее, чем отношения с ЕС в целом.

Антти Ринне, в свою очередь, отметил, что Финляндия приветствует проведение встречи в нормандском формате и надеется на достижение прогресса, который будет способствовать исполнению положений Минских соглашений, то есть станет предпосылкой к отмене санкций.