Смольный одобрил присвоение стратегического статуса заводу «Пелла-Стапель». В него вложат 2,4 млрд рублей

Инвестиционный проект по созданию в Петербурге нового стапельного производства для высокотехнологичной морской техники получит статус стратегического. Его построят к 2022 году.

Решение о статусе проекта было принято на совещании правительства 25 ноября. Он предполагает строительство современного судостроительного комплекса для организации промышленного производства высокотехнологичной морской техники. Председатель комитета по инвестициям Роман Голованов напомнил, что в 2015 году ОАО «Пелла» завершило создание судостроительного комплекса в Отрадном на границе с Петербургом. Стапельное производство должно расположиться на смежном участке. Предполагается, что по завершении проекта предприятие сможет выпускать морские суда длиной до 90 метров и спусковым весом до 3000 тонн.

Общий объем инвестиций составит около 2,4 млрд рублей. Завершение строительства планируется до начала 2022 года.

О том, что созданная под проект «Пелла-Стапель» должна получить статус стратегического инвестора, «Фонтанка» писала в конце сентября. Получение статуса позволит новому предприятию рассчитывать на существенные льготы: кроме земельного участка без проведения торгов, это также уменьшение арендной платы за участок для строительства до 1,5% от его кадастровой стоимости с возможностью его последующего выкупа по сниженной цене.

Потенциальными заказчиками называют компании морской отрасли, топливно-энергетической области, работающие на шельфе, промысловиков, порты, а также объекты инфраструктуры в прибрежной зоне Севморпути.



