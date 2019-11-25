Владелец прав на «Ждуна» добрался до «ВКонтакте». Стикеры оценили в 5 млн

Компания CD Land, которой принадлежат права на бренд «Ждун», подала иск к социальной сети «ВКонтакте». Поводом для обращения стало нелегальное использование изображения в стикер-паке ВК, пишет RNS 25 ноября.

«Мы подали иск к «ВКонтакте» на 5 млн рублей в связи с тем, что социальная сеть в течение долгого времени нелегально использовала бренд «Ждун» в виде электронных стикеров (Эмодзи-Пак)», — отметил президент CD Land Юрий Цейтлин.

Иск поступил в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 21 ноября. К производству он пока не принят, следует из картотеки. По словам Цейтлина, CD Land предлагала соцсети урегулировать вопрос по использованию прав и лицензировать стикер, но ответа так и не получила.

Фигуру Homunculus Loxodontus создала художница Маргрит ван Брифорт, вдохновившись людьми, ожидающими очереди в больнице. В России скульптура получила популярность и имя «Ждун». Ранее CD Land уже судилась с «Мегафоном», Ozon и хоккейным клубом «Спартак».



