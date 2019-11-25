Инвалид оскорбил судью, которая вынесла ему приговор за оскорбление представителя власти. И сразу же получил новое дело

Житель города Аткарска Саратовской области был оштрафован на 7 тысяч рублей за оскорбление судьи, которая вынесла ему обвинительный приговор за оскорбление представителя власти. Об этом 25 ноября сообщает «Медиазона».

В материалах дела указано, что еще 10 июля 62-летний инвалид Евгений Барсуков после того, как выслушал приговор, «громко и демонстративно высказал в адрес мирового судьи нецензурные и оскорбительные слова, негативно характеризующие ее личность в неприличной форме», чем «нанес ей моральный вред».

После этого против Барсукова возбудили новое уголовное дело за оскорбление судьи (часть 2 статьи 297 УК). Он признал вину, суд проходил в особом порядке. Бессрочную инвалидность судья посчитала смягчающим обстоятельством и по совокупности двух дел назначила Барсукову штраф в 7 тысяч рублей.



