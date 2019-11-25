Паркинги популярны: машино-места приобретает треть покупателей квартир

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Каждый третий владелец элитного жилья покупает паркинг. В проектах бизнес-класса машино-место приобретает каждый восьмой, а жилых комплексах сегмента «масс-маркет» — каждый одиннадцатый. Об этом сообщил Консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость».

В домах бизнес-класса средняя цена паркинга — 2 млн рублей, а в премиальных проектах — 3 млн рублей. Покупатели элитных квартир обычно приобретают машино-места одновременно с квартирой.

Паркинги в проектах высокой ценовой категории обычно располагаются на цокольных этажах, куда можно спуститься на лифте, отличаются особым комфортом и находятся под усиленной охраной. Также в паркингах нередко проектируются сервисные помещения, где можно хранить шины и другие крупные вещи: такие кладовые предусмотрены, к примеру, в ЖК «Петровский квартал на воде».

Машино-места в жилых комплексах эконом- и комфорт-класса в среднем стоят 800 тысяч рублей, однако наибольшим спросом пользуются варианты за 400-500 тысяч рублей. Как правило, клиенты приобретают паркинги уже после новоселья. Чаще всего их покупают жители Приморского, Красносельского и Калининского районов.

Сегодня ведущие застройщики проектируют паркинги в большинстве жилых комплексов. Нередко девелоперы сочетают в одном объекте несколько способов размещения машин: подземный паркинг, многоуровневую наземную стоянку и небольшое количество гостевых парковочных мест. Это позволяет каждому жителю выбрать наиболее удобный и доступный вариант. К примеру, владельцы квартир в ЖК «Философия на Московской» от Setl Group могут купить места в подземном паркинге от 850 тысяч рублей, а на многоуровневой стоянке — от 250 тысяч рублей. В ЖК «ArtLine в Приморском» машино-места стоят от 800 тысяч рублей и от 300 тысяч рублей в зависимости от типа паркинга.

До конца ноября клиенты «Петербургской Недвижимости» могут приобрести подземный паркинг в рассрочку от застройщика. Предложение доступно покупателям квартир в любом жилом комплексе комфорт-класса от Setl Group.

«Петербургская Недвижимость» — компания сотрудничает с 40 застройщиками и предлагает покупателям широкий выбор жилья.

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Петровский. Квартал на воде» – застройщик ООО "Новый элемент", проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Философия на Московской» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/filosofiya/declarations

ЖК «Artline в Приморском» (ЖК «Артлайн») – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте наш.дом.рф