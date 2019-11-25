Источник: Любовь Совершаева в полпредстве СЗФО займется подготовкой к выборам в Ленинградской и Архангельской областях

Вице-губернатор Петербурга по внутреней политике Любовь Совершаева после перехода в полпредство СЗФО будет курировать подготовку к избирательной кампании 2021 года в Ленинградской и Архангельской областях. Об этом «Фонтанке» 25 ноября сообщил собеседник, близкий к петербургской администрации.

«Была договоренность, что она поможет сформировать правительство и провести кампанию Александра Беглова», – ответил собеседник на вопрос о причинах ухода Любови Совершаевой с поста руководителя администрации губернатора Петербурга.

О том, что Совершаева вскоре покинет Смольный и вернется на работу в полпредство президента, Александр Беглов заявил 25 ноября на совещании с членами правительства. Он поблагодарил ее за работу во время избирательной кампании. Беглов сообщил, что внес в петербургский парламент кандидатуры двух новых вице-губернаторов: Ирины Потехиной, которая до сих пор работала замминистра просвещения РФ, и Валерия Пикалева, заместителя губернатора Ленинградской области по безопасности. Пикалев также известен тем, что возглавлял Управление «В» Службы безопасности президента РФ ФСО России — отвечал за охрану резиденции Владимира Путина на Валдае.



